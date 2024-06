Et la prochaine recrue du Real est...

Le Real Madrid s'apprête à recruter un nouveau défenseur central, alors que Nacho Fernandez et Rafa Marin sont sur le point de quitter le club.

La cible choisie est Leny Yoro, la sensation lilloise de 18 ans, qui a également suscité l'intérêt de Manchester United, de Liverpool et du Paris Saint-Germain.

Un accord sera recherché dans les semaines à venir et, selon Diario AS, le Real Madrid espère conclure un accord avant le début de son programme de pré-saison, qui commence à la mi-juillet.

Yoro est en fin de contrat à Lille en 2025, et s'il a été envisagé d'attendre pour le récupérer gratuitement, le Real Madrid a écarté cette option, et va plutôt s'atteler à le faire signer dès maintenant. Le problème, c'est que Lille réclame 70 millions d'euros, alors que les Blancs n'ont pas l'intention de payer plus de 40 millions d'euros.

Yoro ne veut que rejoindre le Real Madrid, ce qui jouera en sa faveur lors des négociations à venir. Reste à savoir si un accord pourra être trouvé dans les prochaines semaines.