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Essam El-Shawali met de côté Lionel Messi pour privilégier l’équipe d’Égypte

Argentine vs Égypte
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L. Messi
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É.-U.

Les « Pharaons » ont quitté la Coupe du monde sur un scénario dramatique.

Le commentateur tunisien Essam Chawali a fait fi de l’Argentin Lionel Messi après que ce dernier a guidé l’Albiceleste vers une victoire 3-2 sur l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

L’attaquant a inscrit un but et délivré une passe décisive, permettant à l’Albiceleste de renverser la vapeur et de l’emporter 3-2 face aux Pharaons, ce mardi au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Après la rencontre, le commentateur a publié un message sur son compte personnel X pour saluer la performance des Pharaons, sans mentionner une seule fois la star argentine, malgré son admiration habituelle.

Le commentateur tunisien a écrit : « Avant la rencontre, beaucoup s’attendaient à une victoire facile de l’Argentine, mais l’équipe d’Égypte a renversé tous les pronostics et a livré l’un de ses plus grands matchs de toute son histoire en Coupe du monde. »

Il a précisé : « (La sélection égyptienne) a mené de deux buts face au champion du monde, a imposé son jeu et a fait vivre à l’Argentine ses moments les plus difficiles du tournoi. »

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Il a ajouté : « Certes, la fin a été marquée par une défaite douloureuse sur le score de 3-2 après un retour argentin spectaculaire dans les dernières minutes, mais ce qu’ont montré les Pharaons était une leçon de courage, de discipline et de confiance en leur capacité à rivaliser avec les plus grandes équipes du monde. »

Il conclut : « L’Égypte quitte le tournoi tête haute, avec le respect de tous, et prouve que le football arabe et africain peut rivaliser avec les meilleures nations. »

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