Essais libres, qualifications, course : le programme TV et les horaires du Grand Prix de France 2023 de MotoGP

GOAL vous dévoile toutes les informations pratiques sur le Grand Prix de France 2023 de MotoGP.

Quartararo et Zarco : la fête à la maison ?

Pour le millième Grand Prix de l'histoire du MotoGP (et le cinquième de la saison), le public français rêve d'un doublé tricolore avec Fabio Quartararo et Johann Zarco.

Fabio Quartararo n'a pas encore gagné la moindre course cette saison en raison de la faiblesse de sa Yamaha par rapport aux Ducati (8e au Portugal, 7e en Argentine, 3e aux Amériques, 10e en Espagne).

De son côté, Johann Zarco est toujours en quête de sa première victoire dans la catégorie reine et réalise un début de saison mitigé malgré sa Ducati performante (4e au Portugal, 2e en Argentine, 7e aux Amériques, abandon en Espagne).

Le spectacle sur le Circuit de la Sarthe devrait être passionnant avec une météo souvent capricieuse et une piste difficile à dompter avec ses nombreux virages lents et la mythique courbe Dunlop qui est un morceau de bravoure.

Sur quelle chaîne de télévision voir le Grand Prix de France 2023 de MotoGP ?

En France, le Grand Prix de France 2023 de MotoGP sera diffusé en intégralité sur les antennes du groupe Canal+ avec les trois séances d'Essais Libres, les Qualifications, la Course sprint et la Course.

Canal+ proposera également plusieurs émissions avant et après la course avec « La Grille », « Le podium » et le « Debrief Moto ».

En Belgique, la course sera retransmise sur la chaîne Tipik.

Ligue des Champions, Ligue 1, Top 14, Formule 1, MotoGP, WRC... Vous ne voulez rien rater de tous ces événements sportifs. Abonnez-vous à Canal+ et sa plateforme VOD MyCanal (*)

Le programme TV du Grand Prix de France 2023 de MotoGP

Vendredi 12 mai 10h35 Essais Libres 1 Canal+ Sport 360 Vendredi 12 mai 14h50 Essais Libres 2 Canal+ Sport 360 Samedi 13 mai 10h00 Essais Libres 3 Canal+ Sport 360 Samedi 13 mai 10h45 Essais Qualificatifs 1 et 2 Canal+ Sport 360 Samedi 13 mai 14h31 La Grille Moto Course sprint Canal+ Sport 360 Samedi 13 mai 14h55 La Course sprint Canal+ Sport 360 Samedi 13 mai 15h26 Debrief Moto Canal+ Sport 360 Dimanche 14 mai 9h35 Warm-up Canal+ Dimanche 14 mai 9h56 La Parade des pilotes Canal+ Dimanche 14 mai 13h16 La Grille Moto Canal+ Dimanche 14 mai 13h57 La Course Canal+ Dimanche 14 mai 14h45 Le Podium Canal+ Dimanche 14 mai 15h06 Debrief Moto Canal+ Dimanche 14 mai 16h02 1000 était une fois (documentaire) Canal+

Comment suivre le Grand Prix de France de MotoGP en streaming ?

Pour suivre le Grand Prix de France 2023 de MotoGP en streaming il faudra vous rendre sur MyCanal (via le site internet ou l'application).

Les infos pratiques à retenir sur le Grand Prix de France 2023 de MotoGP

Nom officiel Shark Grand Prix de France Circuit Circuit des 24 Heures du Mans (également appelé Circuit de la Sarthe ou Circuit Bugatti) Longueur du circuit 4, 185 km Largeur de piste 13 m Plus longue ligne droite 674 m Nombre de tours 27 Distance de course 112,995 km Nombre de virages 14 (5 à gauche, 9 à droite)