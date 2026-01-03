Espanyol - FC Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un derby catalan à la saveur sulfureuse qui ouvre l'année 2026 en Liga. Ce samedi soir (21h00) au RCDE Stadium, l'Espanyol reçoit son éternel rival, le FC Barcelone, dans une atmosphère qui promet d'être irrespirable. L'épicentre de cette tension ne sera pas Lionel Messi ou un attaquant vedette, mais bien Joan García. L'ancien gardien des Pericos, passé chez l'ennemi blaugrana l'été dernier, revient pour la première fois sur les lieux de son "crime" en tant que numéro un du Barça. Considéré comme un traître par les supporters locaux, il devra garder ses nerfs solides face à un public hostile, la sécurité ayant même dû installer des filets de protection supplémentaires derrière les buts pour parer aux jets de projectiles. Hansi Flick a tenté de déminer le terrain en assurant que son portier avait pris "la bonne décision", mais le terrain, lui, sera un véritable chaudron.

Un choc au sommet inédit et inattendu

Au-delà de cette haine tribale, ce derby est, pour la première fois depuis longtemps, un véritable choc sportif de haut de tableau. Oubliez l'Espanyol qui joue le maintien : sous la houlette de Manolo González, les "Blanc et Bleu" sont la sensation de la saison, pointant à une incroyable 5ème place après cinq victoires consécutives en championnat. C'est donc une équipe en pleine confiance qui défie le leader barcelonais. Le Barça, de son côté, trône en tête avec quatre points d'avance sur le Real Madrid et reste sur une série impressionnante de huit succès en Liga. Avec la meilleure attaque du championnat (51 buts), les hommes de Flick veulent "tuer" la Liga d'entrée, mais ils savent que leur défense, la plus perméable du top 7 (20 buts encaissés), sera mise à rude épreuve face au pressing intense promis par leurs voisins.

Le retour des joyaux Yamal et Olmo

Pour ne pas tomber dans le piège parfait tendu par l'Espanyol, Hansi Flick enregistre des renforts de poids. L'infirmerie se vide au meilleur moment avec les retours déclarés "prêts à jouer" de Lamine Yamal et Dani Olmo. Leur créativité ne sera pas de trop pour déverrouiller un bloc adverse qui a fait de son stade une forteresse (seulement deux défaites à domicile). En revanche, la défense reste en chantier avec l'absence longue durée d'Andreas Christensen et un Ronald Araujo encore trop juste pour débuter. Cette fragilité de l'arrière-garde oblige le Barça à miser sur une attaque de feu pour compenser ses errances, d'autant que le mercato hivernal vient tout juste d'ouvrir ses portes pour potentiellement corriger le tir.

Briser la malédiction ou l'histoire ?

L'enjeu est donc immense pour ce premier match de l'année. L'Espanyol, qui n'a plus battu le Barça à domicile en Liga depuis janvier 2007, rêve de briser près de vingt ans de frustration en s'offrant le scalp du leader. Une victoire validerait définitivement leurs ambitions européennes. Pour le Barça, l'objectif est de maintenir l'écart sur le Real Madrid avant de s'envoler pour l'Arabie Saoudite et la Supercoupe d'Espagne. Entre la soif de revanche d'un stade entier contre son ancien gardien et l'ambition de deux équipes au sommet de leur art, ce 3 janvier 2026 marquera un tournant dans la saison espagnole.

Sur quelle chaine suivre le match Espanyol - FC Barcelone

La rencontre entre l'Espanyol et le FC Barcelone sera à suivre ce samedi 3 janvier 2026 à partir de 21h00 sur BeIN Sports Max 4. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming),

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Espanyol - FC Barcelone

LaLiga - LaLiga RCDE Stadium

Le match entre l'Espanyol et le FC Barcelone aura lieu ce samedi 3 janvier à partir de 21h00, heure française, au RCDE Stadium.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'Espanyol

L’Espanyol aborde le derby face au Barça avec un effectif encore amoindri. Román Terrats est toujours indisponible en raison d’un pépin musculaire, tandis que Charles Pickel manque à l’appel, retenu avec la RD Congo pour la Coupe d’Afrique des nations.

Bonne nouvelle en revanche avec le retour progressif de Javi Puado, absent de longue date après une blessure au genou. L’attaquant espagnol figure de nouveau dans le groupe, mais son manque de rythme ne devrait pas inciter le staff à le titulariser, sa dernière apparition remontant au 5 octobre.

Sauf surprise, Manolo González devrait reconduire un onze stable. Roberto Fernández est attendu en pointe, soutenu sur les ailes par Pere Milla et Tyrhys Dolan, dans un système en 4-3-3.

Infos sur l'équipe du Barça

Le Barça débute l’année 2026 avec des renforts bienvenus pour le derby. Dani Olmo et Pedri font leur retour dans le groupe après avoir respectivement surmonté une luxation de l’épaule et une gêne musculaire au soléaire. Leur présence offre à Hansi Flick davantage d’options dans l’entrejeu, même si leur titularisation reste à confirmer.

Autre signal positif, Ronald Araujo a réintégré le groupe après une période d’absence accordée pour raisons personnelles et mentales. En revanche, Gavi et Andreas Christensen demeurent indisponibles, tous deux touchés au genou.

Si Pedri est jugé apte à débuter, Eric Garcia pourrait être repositionné en défense centrale, libérant des places offensives pour Lamine Yamal, Raphinha et Fermín López derrière Ferran Torres, auteur de 11 buts en Liga cette saison.

