Espagne : Le message de Sergio Ramos après sa non-sélection pour la Coupe du monde 2022

Non-sélectionné pour la Coupe du monde 2022, Sergio Ramos a réagi en publiant un message sur Instagram.

Le 11 novembre 2022, Luis Enrique a dévoilé sa liste des 26 joueurs espagnols retenus pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre).

Sergio Ramos qui faisait partie de la liste des 55 pré-sélectionnés a finalement été écarté de la liste des 26 et ne pourra pas prendre part à une cinquième Coupe du monde après avoir participé aux éditions 2006, 2010, 2014 et 2018.

Le défenseur du PSG, âgé de 36 ans, a publié un long message sur Instagram afin de faire part de sa déception : « Bien sûr, cela faisait partie des grands rêves que je voulais réaliser mais malheureusement je la regarderai à la maison. C'est dur mais le soleil se lèvera toujours le matin. Cela ne changera rien pour moi. Ni ma passion, ni mon engagement, ni mes efforts, ni mon dévouement. Je penserai football 24h/24. »

« La saison dernière a été difficile en raison des blessures et de l'adaptation à un nouveau club et une nouvelle ville. Je me suis accroché, corps et âme, pour récupérer et retrouver mes sensations, guidé par mes objectifs et mes ambitions. Heureusement je peux dire que je me sens à nouveau moi-même et je retrouve la joie de jouer au football, de jouer pour un grand club dans une grande ville comme Paris », a-t-il ajouté.

Sergio Ramos, qui totalise 180 sélections et 23 buts a fait ses débuts internationaux avec la Roja le 26 mars 2005 contre la Chine et a remporté la Coupe du monde en 2010 ainsi que l'Euro en 2008 et en 2012.

Sa dernière sélection remonte au 31 mars 2021 contre le Kosovo. Il était entré en jeu à la 86e minute à la place d'Eric Garcia et la Roja avait gagné le match sur le score de 3 buts à 1.

Lors de la Coupe du monde au Qatar, l'Espagne, qui a été placée dans le groupe E affrontera le Costa Rica (le 23 novembre à 17h00), l'Allemagne (le 27 novembre à 20h00) et le Japon (le 1er décembre à 20h00).