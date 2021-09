Espagne : Luis Enrique convoque le jeune Gavi

Alors qu'il n'a que 6 apparitions en pro, le Barcelonais Gavi vient d'être retenu par Luis Enrique pour participer à la demie de la Ligue des Nations.

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique a dévoilé son équipe pour la phase finale de la Ligue des Nations. Le prodige barcelonais Gavi reçoit une convocation potentiellement historique chez les A à seulement 17 ans. Il n'est pas le seul espoir à avoir été retenu vu que l'ailier de Villarreal, Yeremi Pino (18 ans), est également sélectionné pour la première fois. La Roja espère que ce mélange intrigant de jeunesse et d'expérience la mettra sur orbite pour aller chercher un trophée durant le mois d'octobre.

Une ascension météorite pour Gavi

L'inclusion de Gavi fait inévitablement sensation car il vient tout juste de faire ses débuts au plus haut niveau. Il n'a fait que six apparitions pour Barcelone à ce jour, et ses premiers pas en en compétition datent du 29 août. Il a été promu directement de l'équipe U16 de La Roja vers la sélection A. S'il doit disputer la phase finale de la Ligue des Nations, il deviendra le plus jeune joueur à représenter l'Espagne. Pablo Zubieta, qui a honoré deux sélections en 1936, détient actuellement ce record, tandis que le collègue du club de Gavi, Ansu Fati, occupe le deuxième rang sur la liste en tant que seul autre espagnol à avoir joué sur la scène internationale à l'âge de 17 ans.

Gavi a beaucoup de pression sur ses épaules car on lui prédit une carrière aussi radieuse que les autres illustres joueurs issus de La Masia barcelonaise comme Xavi et Andres Iniesta.

Un grand défi pour l'Espagne

Gavi postule désormais pour une place dans l'équipe de Luis Enrique pour le duel en demi-finale de la Ligue des Nations avec l'Italie. L'Espagne doit affronter mercredi les champions d'Europe.Un match qui se déroulera à San Siro à Milan.

Les vainqueurs de cette opposition affronteront ensuite la Belgique ou la France en finale, tandis que les perdants joueront pour la troisième place.

La liste espagnole :

Gardiens : Unai Simon, Robert Sanchez, David De Gea

Défenseurs : Azpilicueta, Pedro Porro, Eric Garcia, Laporte, Inigo Martínez, Pau Torres, Reguilon, Marcos Alonso

Milieux de terrain : Busquets, Rodri, Pedri, Mikel Merino, Koke, Gavi

Attaquants : Ferran Torres, Sarabia, Oyarzabal, Fornals, Marcos Llorente, Yeremi Pino