Espagne : Le départ de Luis Enrique profite à Sergio Ramos

Sergio Ramos, le défenseur central du Paris Saint-Germain, pourrait revenir en sélection espagnole durant les prochains mois.

Les patrons du football espagnol ont décidé de remercier Luis Enrique après l’échec de la Coupe du Monde 2022. La Roja a quitté la compétition en huitièmes de finale contre le Maroc (0-0, 3-0, t.a.b).

Ramos bientôt de retour en Espagne

La Fédération royale espagnole de football a donné les clés de la sélection nationale à Luis de la Fuente. Le technicien de 61 ans dirige les sélections de jeunes espagnoles depuis 2013. Ce changement à la tête de la barre technique va profiter à Sergio Ramos.

Luis de la Fuente a été questionné au sujet d’un éventuel retour du défenseur central du Paris Saint-Germain, ce lundi en conférence de presse. « Il peut revenir en sélection, oui, a-t-il annoncé devant la presse espagnole. Est-il en bon état ? Oui. Tous les footballeurs qui sont en bonnes conditions sont susceptibles d'être sélectionnés ».

Concernant le futur style de jeu de la Roja, Luis de la Fuente a admis ne pas avoir l’intention de changer l’ADN du jeu de son prédécesseur. Et cela malgré l’échec de la possession à outrance en Coupe du Monde. « L'Espagne a un modèle, une idée de football non-négociable, a-t-il enchainé. Mais on va l'adapter, on va intégrer des concepts, des nuances ».

Quelque peu inconnu sur la scène internationale, Luis de la Fuente s’est présenté ainsi devant les médias. « S'il y en a un qui connaît bien le présent et le futur du football espagnol, c'est l'homme qui est devant vous », a-t-il confié.