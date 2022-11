Espagne : l'incroyable vantardise de Luis Enrique avant la Coupe du monde 2022

Critiqué depuis quelques semaines, le sélectionneur espagnol Luis Enrique a envoyé un message clair aux journalistes, ce vendredi, en conférence de pr

Luis Enrique n’a manqué d’ironie devant les médias espagnols. Selon lui, il est « le meilleur entraîneur de cette planète ». De quoi bien se mettre en confiance avant le début de la compétition.

« Pas de meilleur coach que moi dans l'histoire du football »

Le technicien espagnol a dévoilé sa liste des 26 joueurs convoqués pour la phase finale de la Coupe du Monde 2022. En marge de l’annonce, Luis Enrique a fait le point sur les chances de la Roja à une semaine du match d’ouverture.

« Comment pourrais-je douter ? Avec toutes les critiques qui sortent et ces entraîneurs limogés toutes les 15 minutes, il faudrait en plus que je doute de mes capacités ? Je suis le meilleur entraîneur de cette planète, sans aucun doute pour moi », a confié Luis Enrique.

Le sélectionneur espagnol s’adresse d’abord à ces joueurs. Il veut gagner leur confiance avant le début du Mondial 2022. Une curieuse méthode.

« Ne vous inquiétez pas, les critiques arriveront bien assez vite. Je n'ai aucun doute, a-t-il enchainé. Comment cela pourrait-il être possible ? Si je dois convaincre mes joueurs d'adhérer à mes idées et qu'ils me voient dans le doute... Il n'existe pas un meilleur coach que moi dans toute l'histoire du football. C'est ce que je crois. La réalité est une autre chose. Ce n'est évidemment pas vrai, mais je n'ai aucun doute, je peux vous le garantir. »

L’Espagne va affronter l’Allemagne, le Japon et le Costa Rica dans le groupe E. La Roja débutera la compétition, le 23 novembre prochain, contre l’équipe d’Amérique centrale à Al Thumama Stadium.