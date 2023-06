Espagne - Italie : Diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

L’Espagne et l’Italie s’affrontent en demi-finale de la Ligue des nations. Où voir le match, l’heure du coup d’envoi. Goal vous dévoile tout.

Après l'opposition entre les Pays-Bas et la Croatie, un autre grand choc européen se dispute ce jeudi pour le compte de la Ligue des Nations. L'Italie et l'Espagne vont croiser le fer dans un classique continental avec en ligne de mire une place en finale.

Un revival fumant entre l’Espagne et l’Italie

Comme en 2021, l’Espagne et l’Italie vont s’affronter ce jeudi en demi-finale de la Ligue des nations. Sous la houlette de son nouveau sélectionneur Luis de la Fuente, l’Espagne va aborder avec un maximum de confiance cette première demi-finale de l’édition 2023. La dernière confrontation entre les deux équipes à ce stade de la compétition avait tourné à l’avantage de la Roja (2-1). L'Espagne avait mis fin à l'invincibilité de 37 matches de l'Italie, un record mondial.

Vainqueur de l’Euro 2020, l’Italie a ensuite raté la Coupe du monde 2022 comme en 2018.En quête d’une rédemption, les transalpins ont réalisé une phase de poule remarquable pour se qualifier pour leur deuxième phase finale consécutive. Et pourtant, les hommes de Roberto Mancini étaient dans une poule compliquée avec l'Allemagne, l'Angleterre et la Hongrie. La bande à Mancini tentera de prendre sa revanche contre l’Espagne.

Date, horaire et lieu d’Espagne-Italie

Date : Jeudi 15 juin 2023

Ville : Enschede

Stade : FC Twente Stadion

Heure du coup d'envoi : 20h45

Compétition : Ligue des nations

Sur quelle chaîne voir le match Espagne-Italie ?

La demi- finale entre l’Espagne et l’Italie sera diffusée sur la chaine L'Equipe à partir de 20h45 ce jeudi. Il vous sera aussi possible de visionner la partie en streaming via L'Equipe Live.

Les compositions probables :

Espagne : Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Zubimendi; Gavi, Asensio, Olmo; Morata

Italie : Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Retegui, Pellegrini