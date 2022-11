Espagne-Costa Rica : diffusion TV ; live streaming, compos probables et avant-match

Ce mercredi, l'Espagne débute sa Coupe du Monde face au Costa Rica pour le compte de la première journée de la Coupe du Monde.

Éliminée en phase de poules en 2014 et huitième de finaliste en 2018, l’Espagne aborde la Coupe du Monde 2022 dans la peau d’une grande nation en quête de reconstruction et qui semble encore en transition après sa grande époque, qui l’a vue remporté deux Euros et une Coupe du Monde en l’espace de quatre ans.

Face à eux pour ce premier match, le Costa Rica. Équipe surprise en 2014, édition lors de laquelle elle a atteint les quarts de finale, la Sele confirme ses progrès en enchaînant une troisième participation consécutive à un Mondial, une première dans son histoire.

Match Espagne-Costa Rica Date 23/11/2022 Heure 17h Chaîne BeIN Sports

Où voir le match Espagne-Costa Rica ?

Le match entre l'Espagne et le Costa Rica sera diffusé sur la chaîne BeIN Sports 1 à partir de 17 heures. Il sera également disponible sur BeIN Connect.

Diffusion TV Streaming BeIN Sports BeIN Connect

Les compositions probables

Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait s'appuyer sur plusieurs joueurs du FC Barcelone, avec un milieu composé de trois Blaugranas; Sergio Busquets, Pedri et Gavi. En attaque, Ferran Torres et Ansu Fati seront chargés d'animer les couloirs et de servir Alvaro Morata, placé en pointe.

Derrière, Aymeric Laporte devrait disputer son premier match en Coupe du Monde aux côtés de Pau Torres.

De leur côtés, les Costariciens s'appuieront évidemment sur le gardien Keylor Navas. Au milieu, le jeune Jewison Bennette devrait débuter, il est le quatrième plus jeune joueur de la compétition.

La composition probable de l'Espagne : U. Simon - Carvajal, P. Torres, Laporte, Alba - Pedri, Busquets, Gavi - F. Torres, Morata, Fati.

La composition probable du Costa Rica : K. Navas - C Martinez, Calvo, Duarte, Oviedo - Tejeda, Bennette, G Torres - Borges, Contreras, Campbell.