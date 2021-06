Espagne, Alvaro Morata victime de menaces

Peu à son avantage depuis le début de l’Euro, Morata est la cible de menaces et d’insultes sur les réseaux sociaux.

Des prestations insipides, un penalty raté contre la Slovaquie, on ne peut pas dire qu’Alvaro Morata a débuté l’Euro 2020 sous les meilleurs hospices. S’il a bien débloqué son compteur but lors du deuxième match de poule face à la Pologne, l’attaquant de la Juventus Turin a surtout été critiqué pour ses nombreuses occasions ratées.

A l’image de son attaquant, l’Espagne a connu un premier tour poussif, devant attendre le dernier match et la fessé contre la Slovaquie (5-0) pour valider son ticket pour les huitièmes de finale.

Déjà fortement contestée bien avant la compétition, la Roja n’a pas arrangé son cas, tout comme Morata. En marge du huitièmes contre la Croatie, l’ancien du Real Madrid est revenu sur les critiques qui s’abattent sur lui.

Il les accepte jusqu’à un certain degrés. Car oui, le football ne reste que du football mais pour certains supporters, la limite est trop souvent dépassée notamment sur les réseaux sociaux. Morata a d’ailleurs dénoncé ces insultes et menaces.

"J'ai passé 9 heures sans dormir après le match contre la Pologne, a-t-il confié sur la radio Cope. J'ai reçu des menaces, des insultes envers ma famille, des gens qui espéraient que mes enfants allaient mourir... mais je vais bien, peut-être qu'il y a quelques années j'aurais été foutu. J'ai passé quelques semaines isolé de tout."

"Peut-être que je n'ai pas fait mon travail comme j'aurais dû, poursuit-il. Je comprends qu'on me critique parce que je n'ai pas marqué de but, mais j'aimerais que les gens se mettent à ma place et imaginent ce que c'est de recevoir des menaces, d’entendre des gens espérer que vos enfants meurent… Chaque fois que j’entre dans une pièce, je mets mon téléphone à un autre endroit. Ce qui me dérange, c'est qu'ils le disent à ma femme, qu'ils le disent à mes enfants. Ils disent tout."

Alvaro Morata compte bien faire taire les sceptiques dès lundi et le huitième de finale contre la Croatie. Avant de croiser la route de l'équipe de France lors du tour suivant ?