Espagne-Allemagne : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Après sa défaite face au Japon, l'Allemagne doit se relancer face à l'Espagne, vainqueur du Costa Rica 7-0 en ouverture.

L’Allemagne doit vite réagir ! Surpris et battus d’entrée par l’équipe du Japon (1-2), les joueurs d’Hansi Flick doivent absolument obtenir un résultat face à l’Espagne pour ne pas se retrouver dos au mur et voir ses chances de qualification en huitième de finale s’envoler.

De leur côté, les Espagnols abordent ce match avec le plein de confiance. Après une victoire écrasante face au Costa Rica (7-0), les hommes de Luis Enrique devront néanmoins ne pas se montrer trop confiant, comme il l’a expliqué en conférence de presse.

Match Espagne-Allemagne Date 27/11/2022 Heure 20 heures Chaînes BeIN Sports et TF1

Le match entre l’Espagne et le Japon sera diffusé sur BeIN Sports et TF1, qui est également accessible via l’application Molotov.

Chaîne Streaming BeIN Sports et TF1 Molotov

Les compositions probables d’Espagne-Allemagne

Et comme le dit le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, c’est pourquoi la Roja devrait se présenter avec le même onze que lors de son premier match. Gavi et Pedri seront chargés d’animer le milieu de terrain avec Sergio Busquets placé devant la défense. Rodri devrait de nouveau débuter dans la charnière centrale aux côtés d’Aymeric Laporte. L’attaque sera toujours occupée par Dani Olmo, Marco Asensio et Ferran Torres, tous trois buteurs face aux Costariciens.

Malgré sa défaite lors de son entrée dans la compétition, la Mannschaft ne devrait procéder à aucun changement dans son onze de départ. Joueur le plus en vue côté allemand, Jamal Musiala devrait de nouveau débuter sur le côté gauche. Il sera accompagné par Thomas Müller, Serge Gnabry et Kai Havertz. La défense centrale Rüdiger­-Schlotterbeck devrait être reconduite avec Niklas Süle et David Raum sur les côtés.

La composition probable de l’Espagne : U. Simon – Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba – Pedri, Busquets, Gavi – F. Torres, Asensio, Olmo.

La composition probable de l’Allemagne : Neuer – Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum – Kimmich, Gundogan – Gnabry, Müller, Musiala – Havertz.

Cinq derniers résultats

Espagne Allemagne Espagne 7-0 Costa Rica (23/11/2022) Allemagne 1-2 Japon (23/11/2022) Jordanie 1-3 Espagne (17/11/2022) Oman 0-1 Allemagne (16/11/2022) Portugal 0-1 Espagne (27/09/2022) Angleterre 3-3 Allemagne (26/09/2022) Espagne 1-2 Suisse (24/09/2022) Allemagne 0-1 Hongrie (23/09/2022) République Tchèque 2-2 Espagne (12/06/2022) Allemagne 5-2 Italie (14/06/2022)

Confrontations directes entre l'Espagne et l'Allemagne

Date Résultat 17/11/2020 Espagne 6-0 Allemagne 03/09/2020 Allemagne 1-1 Espagne 23/03/2018 Allemagne 1-1 Espagne 18/11/2014 Espagne 0-1 Allemagne 07/07/2010 Allemagne 0-1 Espagne

