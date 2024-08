Erling Haaland touche le jackpot !

Erling Haaland serait sur le point d'obtenir une augmentation de salaire pour contrer l'intérêt potentiel de l'Arabie Saoudite.

Rodri serait également sur le point d'obtenir une augmentation de salaire.

Selon le Mirror, des négociations sont prévues pour accorder à Haaland une augmentation de salaire cette saison, alors qu'il touche déjà 375 000 £ par semaine. Le rapport ajoute que le milieu de terrain Rodri se verra également offrir une augmentation de salaire « double », pour amener le joueur de 28 ans à un montant similaire à celui que l'international norvégien gagne actuellement.

L'article continue ci-dessous

Alors que Haaland et l'international espagnol Rodri gagnent beaucoup d'argent et qu'il leur reste encore trois ans de contrat, ces augmentations de salaire pourraient être un moyen astucieux de garder ces deux joueurs essentiels à City pour une plus longue période. Ils ont joué un rôle clé dans le succès de City ces dernières saisons et, avec l'intérêt du Real Madrid et des équipes de la Pro League saoudienne pour les deux joueurs, cela pourrait empêcher un départ potentiel de l'Etihad.

Un mois plus tard, la star du Real Madrid Dani Carvajal a admis qu'il souhaitait que Rodri le rejoigne chez les Blancos.

Il a déclaré : « Il s'agit d'un projet d'une durée de trois ans, qui a pour but d'améliorer les conditions de travail des joueurs et d'augmenter la productivité et l'efficacité de l'équipe.

Il me répond : « Oui, mais j'ai un contrat, il n'y a pas de clauses ici ». Cela me fait réfléchir, cela me retarde, mais ce serait la signature, sans aucun doute. Je suis espagnol, je suis à Madrid... Je pense que cela conviendrait parfaitement.

Haaland, ancienne star du Borussia Dortmund, et Rodri, récent vainqueur de l'Euro 2024, devraient tous deux faire partie de l'équipe de Manchester City lors de la première journée de Premier League, dimanche sur le terrain de Chelsea, afin d'entamer la défense du titre avec style.