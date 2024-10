Erling Haaland historique, l'incroyable record !

Autriche vs Norvège

Erling Haaland est entré dans l'histoire en devenant le meilleur buteur norvégien de tous les temps après son doublé contre la Slovénie.

L'attaquant de Manchester City a marqué à la septième minute du choc de la Ligue des Nations entre la Norvège et la Slovénie jeudi, marquant ainsi son 33e but pour son pays. Le joueur de 24 ans rejoint ainsi la légende norvégienne Jørgen Juve. Haaland a ensuite fait mieux pour s'approprier le record avec un autre but juste après l'heure de jeu.

Haaland est une machine à buts depuis de nombreuses saisons maintenant. Il a marqué 34 buts en seulement 36 matches pour la Norvège et en football de club, il a marqué 256 fois en seulement 308 apparitions. C'est pourquoi il est sans doute le meilleur attaquant du monde et il a encore beaucoup à venir.

Le record de buts de la Juve en Norvège tient depuis 1934, la dernière année où il a marqué pour son pays. L'ancien joueur du Borussia Dortmund Haaland a enfin battu un record qui tenait depuis 90 ans.

Après le match contre la Slovénie, l'ancien joueur du Red Bull Salzbourg Haaland pourrait jouer pour son pays en déplacement en Autriche dimanche soir. Les Allemands occupent actuellement la tête de leur groupe de la Ligue des Nations (Ligue B, Groupe 3), qui comprend également le Kazakhstan, qui n'a remporté aucune victoire.