Erling Haaland en deuil

Erling Haaland a rendu un hommage émouvant à son « oncle » après le décès de son père et a juré de rendre hommage à sa mentalité.

Il a été annoncé mercredi soir qu'Ivar Eggja, un ami proche de la famille Haaland, était décédé à l'âge de 59 ans. Il était témoin au mariage d'Alf-Inge Haaland et Erling l'appelait affectueusement « oncle ».

Eggja était considéré comme le « chef réparateur » des Haaland, s'étant également rapproché de son équipe de représentants, qui est désormais dirigée par Rafaela Pimenta. Elle a déclaré : « Depuis que je t'ai rencontré, je pensais que ton pouvoir était d'égayer n'importe quelle pièce. Je ne savais pas que c'était un super pouvoir, et que tu traverserais tant de choses, si tôt, si vite, d'une manière qui est le meilleur exemple de force, de dignité, de tolérance et d'optimisme dont la famille et les amis ne peuvent que rêver. Ce fut un honneur de faire partie de ton parcours. »

L'article continue ci-dessous

Haaland a lui-même déclaré dans un message sur les réseaux sociaux : « Tu es une légende, Ivar. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point tu comptais pour moi ! Les mots ne peuvent pas décrire à quel point tu vas me manquer ! Je m'en fous ! Je m'en fous ! C'est exactement ce que je vais faire. Merci pour tout, toi le fou. On se reverra. Repose en paix, Ivar. »

Eggja a trouvé un appartement pour Haaland après son transfert à Manchester City en 2022, en s'assurant qu'il soit entièrement meublé, comme il l'avait fait à la suite des transferts du prolifique attaquant au Red Bull Salzbourg et au Borussia Dortmund. Haaland a déclaré après avoir eu un impact immédiat dans le football allemand : « Je pense que si j'avais été tout seul et que j'avais dû choisir mon propre appartement et faire du shopping chez IKEA, je n'aurais pas marqué trois buts contre Augsbourg lors de mes débuts à Dortmund. »

Eggja a été très impliqué dans la carrière de Haaland dès le début et on pouvait souvent le voir assis aux côtés d'Alf-Inge lors des matchs de Premier League et de Ligue des champions. Aucune cause de décès n'a été révélée, mais Haaland a partagé une image de lui tenant la main de son « oncle » dans un lit d'hôpital.