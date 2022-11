Erling Haaland en 7e division, le rêve fou d’Ashton United

Ashton United, club de Northern Premier League (7e division) a formulé une offre de prêt pour l’avant-centre norvégien Erling Haaland.

La formation anglaise d’Ashton-under-Lyne a réussi un joli coup médiatique, ce lundi 14 novembre 2022, en annoncé avoir soumis une offre à Manchester City pour se faire prêter le buteur norvégien pendant quelques semaines.

Haaland ira en vacances à Marbella

« Cela ferait sens pour les deux équipes, a indiqué la direction d’Ashton United dans un récent communiqué. City ne joue pas et nous voulons les aider en gardant Erling en forme, cela a plus de sens que de jouer au golf pendant six semaines. Nous pensons qu'il nous conviendra parfaitement et qu'il s'intégrera très bien à la dynamique de notre équipe ».

𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 - 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.



🔗https://t.co/VvWbpqdd0e#oneclub pic.twitter.com/8tzAq9o2Sy — Ashton United FC (@AshtonUnitedFC) November 14, 2022

Quelques heures après cette annonce, le site de la formation anglaise a sauté. La cellule de communication d’Ashton United a fait du très bon travail sur ce dossier. Le club de septième division a eu un énorme coup de projecteur en l’espace d’une journée.

Erling Haaland ne va pas disputer la Coupe du Monde 2022. L’équipe nationale norvégienne n’est pas qualifiée pour cette 22e édition. Le meilleur buteur de Premier League a décidé de prendre quelques jours de vacances avant le retour de la compétition.

« Je préférerais qu'Erling Haaland aille à la Coupe du monde avec la Norvège, malheureusement, ils ne se sont pas qualifiés, a confié Pep Guardiola à la presse anglaise. J'espère qu'il se remettra parfaitement de sa blessure. Il sera à Marbella pour quelques jours, puis peut-être en Norvège, et reviendra quand nous reprendrons l'entraînement. »