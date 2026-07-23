Erik ten Hag souhaite conserver l'attaquant au FC Twente et a formulé une proposition

Selon De Telegraaf, le FC Twente veut conserver Younes Taha. Le directeur technique Erik ten Hag a soumis à l’ailier de 23 ans une offre de contrat courant jusqu’en 2029.

Le joueur, qui entame sa dernière année de contrat à Enschede, attire l’attention de plusieurs clubs, dont le SC Braga, Torino, Frosinone, le VfL Wolfsburg et le Red Bull Salzbourg. Il aurait même été approché depuis l’Arabie saoudite pour connaître son intérêt à rejoindre le Moyen-Orient dès cet été.

Tous ces prétendants se disent prêts à s’aligner sur l’indemnité réclamée, fixée à cinq millions d’euros. Taha examine toujours la proposition des Tukkers et son agent devrait bientôt formuler une contre-offre.

Polyvalent, il peut jouer ailier droit ou milieu de terrain. Il semblait pourtant destiné à quitter le Grolsch Veste. Formé à Amsterdam, il a rejoint les Tukkers en 2023.

La saison dernière, Twente l’avait prêté au FC Groningen, où il a disputé 34 matchs, inscrivant six buts et délivrant dix passes décisives.

« Je n’en parle pas vraiment. J’essaie simplement de faire mon travail. Je suis ici maintenant au FC Twente, donc je me donne à fond pour le FC Twente », a déclaré Taha à 1Twente. « Ce qui se passe avec les autres clubs, c’est l’affaire de mon agent. Je me concentre uniquement sur le FC Twente. »