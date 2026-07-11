Erik ten Hag s'intéresse de près au Feyenoord

Ramiz Zerrouki est de retour au Feyenoord, mais l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst n’a pas encore confirmé s’il lui accordera du temps de jeu. En parallèle, un retour au FC Twente se dessine pour le milieu de terrain.

« Nous le voulons vraiment », confirme le directeur technique Erik ten Hag à RTV Oost. « Mais au final, il faut aussi qu’il en ait vraiment envie. Nous étudions également d’autres options. S’il ne peut pas venir ou s’il ne vient pas, nous aurons alors besoin de plusieurs joueurs à ce poste. »

Sous contrat avec Feyenoord pour encore un an, le milieu de terrain algérien pourrait toutefois quitter Rotterdam cet été, le club souhaitant récupérer une indemnité de transfert.

L’international algérien a été aperçu il y a quelques jours en compagnie de son agent à l’hôtel Van der Valk d’Enschede, sans que personne du FC Twente ne soit présent.

Formé au FC Twente depuis 2016, il avait été recruté par Feyenoord en 2023 contre un chèque de sept millions d’euros. Son passage au Kuip s’est révélé décevant, ce qui a débouché sur un prêt retour à la Grolsch Veste.

Convoité par le FC Twente, le milieu de terrain a disputé 65 matchs sous le maillot de Feyenoord, pour deux buts et une passe décisive.

Zerrouki a participé à la Coupe du monde avec l’Algérie, mais il n’était pas titulaire et a été éliminé dès les seizièmes de finale par la Suisse (2-0).