Erik ten Hag remet en cause les qualités mentales de Manchester United

Erik ten Hag a reconnu que son équipe de Manchester United avait un problème mental après sa lourde défaite contre Séville.

À moins de dix minutes de la fin du match aller à Old Trafford, United menait 2-0 et était en pleine possession de ses moyens. Mais après avoir encaissé deux buts contre son camp en fin de match à domicile, Ten Hag a vu son équipe se débattre lors du match retour à Séville jeudi, s'inclinant 3-0 et sortant piteusement de la Ligue Europa.

Alors qu'ils cherchent à réagir après cette déception avant une demi-finale de FA Cup contre Brighton, l'une des meilleures équipes de Premier League, le Néerlandais a admis que l'état d'esprit de ses joueurs devait s'améliorer.

"Il ne faut pas se voiler la face, c'est mental, c'est certain", a déclaré Ten Hag aux journalistes lors de la conférence de presse de vendredi. "Cette équipe sait très bien rebondir entre les matches, mais elle sait moins bien rebondir pendant un match après un coup dur. C'est ce que nous devons améliorer."

Malgré un trophée glané en Carabao Cup et une participation quasi certaine à la Ligue des champions pour sa première saison à la tête de l'équipe, Ten Hag sera probablement encore hanté par le 7-0 infligé à Anfield au début du mois de mars. Après les cinq buts encaissés en aller-retour face au FC Séville, qui occupe le milieu de tableau en Liga, le Néerlandais a demandé à son équipe d'être plus efficace défensivement.

"Il faut le reconnaître, c'est la vérité, nous devons faire mieux", a-t-il ajouté. "Les exigences envers cette équipe, nous sommes Manchester United, elles sont élevées, nous devons nous améliorer, je dois atteindre les joueurs et ils doivent faire un pas en avant."