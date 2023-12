Eric Di Meco prédit le pire à l'OM

L’ancien joueur de l’OM, Eric Di Meco, a fait une terrible prédiction sur l’équipe.

Après un début de saison poussif, l’OM s’est relevé vers la fin de l’année. Les Phocéens ont réussi à recoller au haut de tableau et ont terminé la première partie de saison à la 6e place avec 27 points. Toutefois, l’Olympique de Marseille n’est pas à l’abri d’une désillusion en deuxième partie de saison, comme l’a prédit Eric Di Meco.

Eric Di Meco inquiet pour l’OM en Europe

Longtemps en difficulté en championnat, l’OM s’en sortait toutefois bien en Ligue Europa. Mais, c’est au moment où l’équipe a commencé par enchainer les victoires en Ligue 1 qu’elle concède sa première défaite en C3. Une défaite face à Brighton qui oblige l’OM à passer par les barrages pour se qualifier en 8es de finale de la Ligue Europa. Les barrages devant se disputer en février, Eric Di Meco pense que Marseille aura de gros soucis avec la CAN.

Getty

Programmée du 13 janvier au 11 février 2024, la Coupe d’Afrique des Nations devrait faire perdre à l’OM des joueurs comme Chancel Mbemba, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Azzedine Ounahi ou encore Amine Harit. Une épine dans les pieds de Gennaro Gattuso, selon Di Meco. « La grosse bêtise qu'ils vont payer rapidement, c'est la deuxième place en Ligue Europa. Ça va leur filer un mois de février terrible avec la CAN en plus, ils risquent de laisser des plumes à ce moment-là », lance l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC.

Di Meco serein pour l’OM en Ligue 1

S’il prédit le pire à l’Olympique de Marseille en Europe, Eric Di Meco ne s’inquiète pas, par contre, pour les Phocéens en Ligue 1. A en croire l’ancien international français, le niveau du championnat ne devrait pas être un problème pour l’OM. « On n'apprend pas du passé et on fait toujours les mêmes erreurs, on sait que dans ce championnat-là, tu remontes vite et l'adversité n'est pas si terrible que ça. En étant juste moyen-bon, et avec un dispositif qui convient aux joueurs, c'est plus solide, car ils sont trois derrière, même si à Brighton, c'était le feu derrière », ajoute Eric Di Meco.