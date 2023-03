Éric Di Meco pense qu'il est temps de mettre Randal Kolo Muani titulaire en pointe

Ce mercredi, Éric Di Meco a manifesté son désir de voir Randal Kolo Muani titulaire à la pointe des Bleus.

Vendredi, l'équipe de France disputera face aux Pays-Bas son premier match depuis la finale de Coupe du monde perdue face à l'Argentine le 18 décembre 2022. Et si l'ossature de l'équipe dirigée par Didier Deschamps devrait être plus ou moins la même qu'au Qatar, quelques interrogations subsistent encore. C'est le cas en attaque, puisque seul Kylian Mbappé est assuré d'avoir sa place, vraisemblablement à gauche du trident offensif des Bleus. Mais qui l'accompagnera ? Titulaire au Mondial, Ousmane Dembélé est absent de ce rassemblement, tandis que le débat entre Olivier Giroud et Randal Kolo Muani pour la pointe de l'attaque fait rage parmi les supporters et observateurs des tricolores.

Di Meco choisit Kolo Muani

Certains privilégient l'expérience et le jeu en pivot d'Olivier Giroud, notamment après les retraites internationales de plusieurs cadres (Lloris, Mandanda, Varane, Benzema), d'autres veulent voir à l'oeuvre RKM pendant 90 minutes, dont la fougue et la vivacité avait complètement changé le visage des Français en finale de la Coupe du monde. Pour sa part, Éric Di Meco aimerait voir l'attaquant de l'Eintracht Francfort titulaire en numéro 9. "Il faut arrêter avec le jeunisme, il y en a marre. Quand tu as un joueur qui est performant, tu le fais jouer s'il est plus performant que les autres. C'est le moment de voir le petit Kolo Muani titulaire sur un match de qualification, peut-être dans un dispositif qui lui va bien. (...) Il faut le voir, il a fait de gros progrès depuis qu'il est revenu de la Coupe du monde, il met des buts avec Francfort, il est devenu important", a expliqué l'ancien joueur de l'OM dans le Super Moscato Show ce mercredi.

Reste à savoir si Didier Deschamps sera du même avis que le consultant RMC et s'il est prêt à laisser Olivier Giroud sur le banc. Premier élément de réponse vendredi face aux Pays-Bas.