Eric Cantona pète un câble

Manchester United vs Brentford

La légende de Manchester United Eric Cantona a pris la défense de Sir Alex Ferguson après que son contrat avec le club ait été résilié par INEOS.

Sir Alex a vu son contrat de plusieurs millions de livres sterling pour agir en tant qu'ambassadeur mondial du club déchiré cette semaine par INEOS, copropriétaires de Manchester United, dans le cadre d'une campagne continue de réduction des coûts du club. L'Écossais aurait démissionné de son rôle "à l'amiable" et conservera un poste de directeur non exécutif à Old Trafford.

La décision de United de supprimer Sir Alex de sa liste de paie a été accueillie avec colère par certains membres du personnel de Manchester United, qui ont été contrariés par la façon dont INEOS a traité un homme qui a remporté de nombreux titres, dont 13 titres de champion et deux couronnes de Ligue des champions avec les Red Devils. Cantona, qui a été amené au club par l'Écossais et a joué un rôle de catalyseur pour le succès de United sous Sir Alex, a critiqué la décision des propriétaires de United.

Cantona a posté sur Instagram : « Sir Alex Ferguson devrait pouvoir faire tout ce qu’il veut au club jusqu’au jour de sa mort. Quel manque de respect. C’est totalement scandaleux. Sir Alex Ferguson sera mon patron pour toujours ! Et je les jette tous dans un gros sac de merde ! »

Cette décision est la dernière d’une série de mesures de réduction des coûts mises en œuvre par INEOS. Le club a également annoncé son intention de supprimer 250 emplois et a mis en œuvre d’autres coupes budgétaires après une vaste étude financière.

Manchester United a quand même réussi à dépenser beaucoup sur le marché des transferts malgré les réductions de coûts. Erik ten Hag a dépensé plus de 200 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs cet été, mais son équipe a connu un mauvais début de saison. Les Red Devils reviennent à l’action après la pause internationale contre Brentford où un autre résultat décevant mettra davantage de pression sur le Néerlandais.