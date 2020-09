Eredivisie - Le superbe but de Senesi avec Feyenoord

Marcos Senesi pourra clairement postuler au prix Puskas du plus beau plus de l'année !

Cinquante-septième minute du match -Ado La Haye, les deux équipes sont à égalité (1-1). A la suite d'un corner mal dégagé par la défense de La Haye, Marcos Senesi, défenseur central argentin de Feyenoord, effectue un retourné acrobatique qui vient se loger dans la lucarne de Koopmans, le portier d'ADO. Un but magnifique qui fait le bonheur des supporters du Feyenoord.

Au final, Feyenoord s'est imposé 4 buts à 2 et Senesi sera sûrement un des candidats au prix Puskas du plus beau but de l'année.