Erding vole au secours de Galtier

Ancien joueur de Christophe Galtier à Sochaux et Saint-Etienne, Mevlut Erding a tenu à défendre le technicien, accusé de racisme.

C'est l'affaire de la semaine : Christophe Galtier se retrouve dans la tourmente après la révélation d'un courrier électronique rédigé par Julien Fournier dans lequel l'ancien directeur sportif de l'OGC Nice fustige des propos racistes et discriminatoires du technicien. Mevlut Erding a collaboré avec Galtier dans plusieurs clubs. Selon l'ex-attaquant turc, qui est de confession musulmane, l'entraîneur du PSG n'a jamais eu de comportement raciste à son égard.

"Il n'y avait vraiment pas de racisme"

« Christophe Galtier est un très bon ami à moi avant d'être un coach et je le connais depuis pratiquement 15 ans. J'ai travaillé quatre - cinq ans avec lui, que ce soit à Sochaux ou Saint-Etienne. Je n'ai ressenti aucun racisme de sa part, a expliqué Erding. Moi-même je faisais le ramadan quand j'étais sous ses ordres et je peux vous dire qu'il nous laissait le choix, il le respectait. Il n'y avait vraiment pas de racisme. »





« Je jeûnais pendant les semaines d'entraînement. Comme je connaissais mon corps et qu'il me faisait confiance, il n'avait pas besoin de me dire que je ne devais pas jeûner les jours de match, c'était logique. Je ne jeûnais pas les jours de match », a continué l'ex-buteur passé également par le PSG. « Si je peux plaider en sa faveur, je le ferai », a conclu l'ancien Sochalien.