Tunisie - France : Pourquoi le but de Griezmann a été refusé par la VAR ?

En toute fin de rencontre, Antoine Griezmann a cru égaliser face à la Tunisie mais son but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu.

L’équipe de France a bien cru arracher le nul et ainsi rester invaincu dans ce Mondial. Menés 1-0 par la Tunisie depuis la 58è minute, les Bleus ont célébré l’égalisation d’Antoine Griezmann qui avait bien suivi et marqué d’une reprise du pied droit. Mais alors que TF1 avait déjà rendu l’antenne, le but a été vérifié par la VAR et finalement refusé pour une position de hors-jeu de l’attaquant de l’Atlético Madrid.

Griezmann hors-jeu mais inactif

Une position de hors-jeu contestée, et peut-être contestable. Sur le centre d’Aurélien Tchouaméni venu de la gauche, le champion du monde 2018 est effectivement hors-jeu d’environ un mètre, mais montre clairement qu’il n’a aucune intention de jouer le ballon, comme il dit l'avoir expliqué à l'arbitre. Ce n’est que sur le dégagement de la tête du défenseur tunisien que Griezmann est remis en jeu et joue le ballon et marque du droit.

Mais après vérification de la VAR, l’arbitre de la rencontre Matthew Conger aurait estimé que le numéro 7 des Bleus faisait action de jeu au moment du centre et aurait donc gêné la défense et le gardien tunisien. Une décision incomprise par beaucoup qui, heureusement, n'aura aucune incidence sur la suite de la compétition pour Grizi et ses coéquipiers.