Équipe de France : Une défaite en phase de poules, est-ce dramatique ?

Malgré sa défaite face à la Tunisie ce mercredi, l'équipe de France peut encore espérer un beau parcours, comme le montre ses précédents résultats.

Ce mercredi, l'équipe de France s'est inclinée (0-1) face à l'Australie pour son troisième match de phase de groupes de la Coupe du monde 2022. C'est la première fois que les Bleus s'inclinent en phase de poules d'une compétition majeure depuis l'Euro 2012 (0-2 face à la Suède) et la première fois en Coupe du monde depuis 2010 face à l'Afrique du Sud (1-2). En ce qui concerne le troisième match de poule, ce n'est pas la première fois que les tricolores ne parviennent pas à l'emporter, mais cela ne les a pas empêché de réaliser un beau parcours par la suite.

Une défaite pas alarmante

Ce fut évidemment le cas lors du Mondial 2018. Lors du troisième match de poules, l'équipes de Didier Deschamps avait été tenue en échec par l'Équateur avant de remporter la compétition. À l'Euro 2016, c'est la Suisse qui avait accroché les Bleus (0-0) lors du dernier match de poules, mais les Français avaient tout de même réussi à se hisser jusqu'en finale.

L'Euro 2008 (défaite), la Coupe du monde 2010 (défaite) et l'Euro 2012 (défaite) figurent également dans la liste des troisièmes matches non-remportés par la France, mais son parcours s'était arrêté en poule (2008 et 2010) et en quart de finale (2012).

En remontant plus loin, il n'y a pas vraiment de quoi paniquer pour Kylian Mbappé et sa bande puisque lors de l'Euro 2000, les joueurs alors entraînés par Roger Lemerre avait été battus par les Pays-Bas (3-2) lors de la troisième journée mais avaient finalement remporté le tournoi.

Une défaite finalement pas si alarmante pour les champions du monde en titre lorsque l'on se penche sur le passif des Bleus dans les grandes compétitions.