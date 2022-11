Équipe de France : Un record pour Mandanda !

Ce mercredi face à la Tunisie, Steve Mandanda va devenir le joueur le plus âgé à jouer sous le maillot de l'équipe de France.

Didier Deschamps a tranché ! Pour le dernier match de poule de l’équipe de France dans cette Coupe du Monde 2022, le sélectionneur des Bleus a largement remanié son effectif en procédant à neuf changements par rapport au onze qui s’est imposé face au Danemark samedi (2-0).

Mandanda va battre un record d’ancienneté

Parmi les surprises, Randal Kolo Muani est titulaire en attaque, Jordan Veretout au milieu ou encore Axel Disasi en tant que latéral droit, même si des doutes subsistent encore quant au plan de jeu qui sera adopté lors de cette rencontre. Dans les buts, Hugo Lloris devra attendre les huitièmes de finale pour égaler le record de sélections détenu par Lilian Thuram puisque c’est Steve Mandanda qui va connaître sa 35ème cape sous le maillot des tricolores.

Le portier du Stade Rennais va donc connaître sa deuxième titularisation en Coupe du monde après le nul face au Danemark en 2018. L’ancien Marseillais va ainsi battre un record d’ancienneté chez les Bleus. En effet, il va devenir le joueur le plus âgé à porter le maillot de l’équipe de France. À 37 ans et 247 jours, l’ancien Marseillais va battre de peu le record précédemment détenu par Serge Lama (37 ans et 148 jours).