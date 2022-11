Equipe de France : Thuram appelé, Benzema blessé ? Deschamps rassure avant la Coupe du monde

L'entraîneur des Bleus a expliqué pourquoi il avait choisi d'appeler Marcus Thuram et cela n'a rien avoir avec la situation physique de KB9.

Plus que le profil, c’est le timing qui interroge. Pourquoi Didier Deschamps a-t-il appelé Marcus Thuram ? Pour répondre à cette question que les centaines de milliers de supporters des Bleus se sont posées en apprenant la nouvelle ce lundi matin, il faut d’abord regarder du côté du règlement de la Fifa qui imposait aux sélectionneurs de déposer une pré-liste de 55 noms avant le 21 octobre.

Après avoir convoqué 25 joueurs mercredi 9 novembre, le technicien français avait jusqu’à ce lundi 14 novembre 19 heures pour piocher dans cette première liste afin de compléter ou de changer un joueur forfait du groupe France. Au-delà de cette date, DD avait la possibilité de choisir un nom qui ne faisait pas obligatoirement partie des 55 transmis à l’instance internationale.



Mais la vraie interrogation est surtout celle qui entoure le cas de Karim Benzema. Touché à la cuisse gauche après la rencontre contre Elche, le Ballon d’or n’a plus joué depuis le 19 octobre en Liga et n’a fait qu’une entrée lors de la rencontre face au Celtic Glasgow (26 minutes, le 2 novembre).

"Ce n'est pas par rapport à Karim"

Face aux journalistes, Didier Deschamps a apporté une réponse claire concernant l’attaquant madrilène. Interrogé sur une éventuelle inquiétude concernant Karim Benzema, le coach des Bleus a démenti l’idée d’une arrivée de Marcus Thuram pour pallier une blessure potentielle de l’attaquant.



"Dans mon esprit je savais que j'allais prendre un 26e mais je préférais avoir du recul par rapport à tous les matchs du week-end pour avoir une photographie la plus claire possible, explique Deschamps."A partir du moment où j'ai eu cette photographie, j'ai pris le joueur que j'avais à l'esprit mais ce n'est pas par rapport à Karim ou un autre attaquant qui pourrait avoir des inquiétudes".



Si DD n’a pas donné de détails sur l’avancée de son retour sur sa potentielle participation au premier match de la France le 22 août, l’intéressé a tenté de rassurer au micro de Téléfoot dimanche : « Je vais bien. J’ai eu des petites douleurs, un peu partout. Mais c’est normal. J’ai pris soin de moi. Je serai apte. Je suis focalisé sur ce que je dois faire. J’ai des gênes où tu peux jouer mais pas à 100%. Et moi j’ai besoin d’être à 100%. Mais j’ai bien travaillé physiquement. Et je n’ai jamais été inquiet. Pour l’Australie, je serai apte et présent. De là à être titulaire ? « Je ne sais pas ». Comme quoi le feuilleton n’est pas totalement terminé.