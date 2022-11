Equipe de France : Son frère, Mbappé, son poste... Lucas Hernandez se livre avant le Mondial

Le défenseur des Bleus s'est présenté en conférence de presse ce vendredi, à quelques jours de l'entrée en lice des Bleus dans ce Mondial.

La tension monte, alors que le coup d'envoi de la Coupe du monde approche. Pour l'équipe de France, ce sera mardi soir, face à l'Australie, pour la même première affiche qu'en 2018. Avec la suite que l'on connaît.

"Une Coupe du monde avec mon frère, c'est incroyable"

Côté composition en revanche, l'équipe de Didier Deschamps a connu de nombreux changements en un peu plus de quatre ans. Mais pourrait revenir à une formule connue concernant ses latéraux, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard étant pressentis pour animer les côtés d'une défense à quatre.

"C'est totalement différent du poste de central. Les efforts sont plus intense à gauche, s'est confié le premier nommé ce vendredi en conférence de presse à propos du rôle qui lui sera dévolu. Je me sens bien dans les deux postes. Si je dois débuter à gauche je sais ce que je dois faire. Si je dois finir dans l'axe, je sais quoi faire. Je connais les deux postes à la perfection et je suis habitué à y jouer."

Une position pour laquelle il sera naturellement en concurrence avec son frère, Théo Hernandez. "Un Coupe du monde avec mon frère c'est incroyable, poursuit-il. C'est une fierté d'être en concurrence avec mon frère. C'est incroyable d'être tous les deux, on va en profiter.

"Je serais fier de jouer et je serais encore plus content si c'est lui qui joue. Sur l'absence des leaders, Paul et N'Golo sont des cadres. Moi je suis réservé en-dehors du terrain, je parle sur le terrain mais pas dans le vestiaire. Sur le terrain je fais pour que mes coéquipiers me suivent."

"Mbappé a des qualités incroyables"

Devant les médias, le défenseur du Bayern Munich a également évoqué le cas Kylian Mbappé, qui sera particulièrement attendu pour porter les Bleus à Doha.

"Il a des qualités incroyables, c'est un joueur extraordinaire. C'est un honneur pour nous de l'avoir dans notre équipe et pas en face. J'aurais le temps de jouer contre lui en février", a-t-il plaisanté en référence au huitième de finale de Ligue des champions à venir entre les Bavarois et le PSG.

"C'est un honneur pour moi et mes coéquipiers qu'il soit avec nous. C'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment, on le sait. A nous aussi de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il fasse la différence pour nous.

"On compte sur lui, on compte sur tous les joueurs. Il a beaucoup pris en maturité par rapport à 2018. C'est un joueur extraordinaire sur et en-dehors du terrain. Aujourd'hui c'est un cadre de l'équipe de France. Il est très apprécié dans l'équipe."