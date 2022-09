Equipe de France - Selma Bacha : "Dans cet Euro, il nous a manqué de l'efficacité"

Selma Bacha est revenue sur l'élimination des Bleues lors de l'Euro 2022 et explique les raisons de la défaite des Françaises contre l'Allemagne.

Révélation des Bleues lors de l'Euro 2022, Selma Bacha reste frustrée par l'élimination de la France en demi-finale de l'Euro contre l'Allemagne.

Selon elle, cette défaite est liée à plusieurs facteurs, dont le calendrier de la compétition, les Allemandes ayant eu deux jours de repos en plus que les Françaises avant la demi-finale, comme elle l'a expliqué à nos confrères de Onze Mondial : « Je ne prendrai pas comme excuse les deux jours en moins de récupération, mais ça en fait partie quand même. Dans ce type de compétition où on enchaîne les gros matches intensifs face à de belles nations, la récupération n'est pas négligeable. Dans cet Euro, il nous a manqué de l'efficacité. Si on avait été efficaces, on aurait été au bout. »

La latérale gauche confie par ailleurs qu'elle doit encore progresser dans de nombreux domaines : « Je peux progresser à tous les niveaux : tactiquement, techniquement, mentalement et physiquement. Je veux continuer à évoluer et devenir la meilleure latérale gauche du monde. »

Née et formée à Lyon, la joueuse pourrait y faire toute sa carrière : « Mon contrat se termine en 2025. Je me sens très, très bien ici. Pourquoi ne pas faire tout ma carrière à l'OL ? On verra bien d'ici là. L'OL c'est vraiment ma deuxième famille. Quand on a perdu le titre, il y a deux ans, j'ai été vraiment touchée. J'ai pleuré comme si j'avais perdu quelqu'un de ma famille. »