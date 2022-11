Equipe de France : Sans Clauss, Guendouzi et Camavinga en balance ?

Le sélectionneur des Bleus doit révéler sa liste pour la Coupe du monde ce mercredi soir sans nouvelle tête mais avec une absence notable.

Plus que quelques heures à patienter. Jusque dans les derniers instants, la réflexion aura été intense. Entre mardi soir et mercredi matin, Didier Deschamps et son staff ont étudié, discuté, pesé les pour et les contre avant de trancher. Et le choix a été complexe compte tenu des cas particuliers de joueurs importants.



L es cas d'Upamecano, Konaté et Badiashile seront à observer

En première ligne ceux de Raphaël Varane (cuisse), Mike Maignan (mollet) et Presnel Kimpembe (tendon d'Achille), tous les trois blessés et qui entretiennent l'espoir d'aller au Qatar. DD a sélectionné les trois joueurs mais une batterie de tests devraient être effectués dès lundi à Clairefontaine pour valider leur présence dans l'avion des Bleus, deux jours plus tard.Si le gardien du Milan AC venait à être forfait, il serait remplacé par Steve Mandanda qui arrivera en position de numéro 2, laissant Alphonse Areola comme numéro 3. Si l'entraîneur des Bleus pourrait annoncer quatre gardiens, la présence du gardien rennais semble conditionnée au forfait ou non de Maignan.





D'autres incertitudes demeurent encore mais des tendances fortes commencent à se dégager. La première est à une non-convocation de Jonathan Clauss. Performant depuis le début de saison avec l'Olympique de Marseille, l'ancien Lensois n'a pas convaincu malgré un dernier match correct face à l'Autriche. Idem pour Ferland Mendy sur le flanc gauche. Pour le reste, les cas de Dayot Upamecano (Bayern Munich), Ibrahima Konaté (Liverpool) ou Benoît Badiashile seront à observer.





Jules Koundé, Benjamin Pavard, Lucas et Theo Hernandez mais encore William Saliba feront le voyage. Le sélectionneur pourrait aussi prendre dans ses valises un autre latéral : le débat entre Digne et Mendy, qui peut aussi jouer à droite a existé. Au milieu, trois joueurs sont sûrs de voir l'émirat : Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana seront dans la liste. Jordan Veretout a aussi de bonnes chances d'y figurer. Pour Guendouzi et Camavinga, le débat est toujours ouvert. Sauf si DD décide de prendre six milieux de terrain.





Sur le front de l'attaque, pas de doutes. Benzema qui est blessé et ne disputera pas le prochain et dernier match du Real Madrid en sera. Tout comme Giroud, malgré les doutes que Deschamps a pu laisser planer lors des derniers rassemblements. Kylian Mbappé, Ousmane, Dembélé, Kingsley Coman, Christopher Nkunku et Antoine Griezmann complèteront le secteur offensif.





Liste probable de l'équipe de France :



Gardiens : Lloris, Maignan (ou Mandanda), Areola.

Défenseurs : Koundé, Pavard, Varane, Saliba, L. Hernandez, Kimpembe, T. Hernandez, F. Mendy (ou Digne), Upamecano, I. Konaté.



Milieux : Fofana, Tchouameni, Guendouzi (ou Camavinga) Rabiot, Veretout.

Attaquants : Mbappé, Giroud, Benzema, Griezmann, Nkunku, Coman, Dembélé.