Equipe de France : Samir Nasri critique Deschamps au sujet de Benzema et donne des nouvelles de l'attaquant

Sur le plateau du CFC, Samir Nasri a vivement regretté la gestion de l'état de santé de Benzema par Deschamps et son staff.

Grand ami de Karim Benzema (ils sont nés tous les deux en 1987 et ont été coéquipiers en équipe de France), Samir Nasri est revenu sur le plateau du Canal Football Club sur la blessure et le forfait de l'attaquant du Real Madrid.

Pour Nasri, il fallait préserver Benzema

Samir Nasri déplore la gestion de l'état de forme de Karim Benzema par le staff des Bleus : « Je ne sais pas si l'équipe de France est maraboutée mais j'ai eu Benzema hier (samedi) et il était dépité. Je trouve que la gestion de Benzema a été mauvaise. C'est un joueur spécial qui requiert une attention spéciale donc on n'avait pas forcément besoin de lui pour l'Australie, le Danemark ou la Tunisie. C'est un joueur qui te fait franchir un palier et dont on avait besoin pour les matches à élimination directe donc je trouve ça vraiment dommageable. »

« Il ne fallait pas le pousser. La saison dernière il a joué soixante matches donc c'est normal qu'il ressente une certaine fatigue. Il a 34 ans donc il ne fallait pas forcément pousser pour le début du Mondial », ajoute Nasri.

« Deschamps était dans sa communication, il ne voulait pas être dans la contradiction en disant, « j'amène des joueurs et il faut qu'ils soient prêts dès le premier match ». Mais Benzema est Ballon d'or, c'est un joueur spécial donc il faut une attention spéciale envers lui », a par ailleurs expliqué l'ancien meneur de jeu des Bleus.

Nasri aurait aimé voir Fekir remplacer Benzema

Concernant la décision de Didier Deschamps de ne pas faire appel à jouer en renfort pour palier au forfait de Benzema, Samir Nasri regrette également cette décision.

« J'aurais pris Nabil Felir car il a un profil différent par rapport aux autres attaquants. Mais après Deschamps avait déjà pris Marcus Thuram en prévision de l'état de santé de Karim Benzema. Il avait connu ça en2014 avec Ribéry qui a dû déclarer forfait avant la Coupe du monde donc je pense que c'était en prévision », a confié Nasri.

L'équipe de France jouera donc toute la Coupe du monde avec un effectif de 25 joueurs et affrontera lors de son premier match, le mardi 22 novembre à 20h00, l'équipe d'Australie.