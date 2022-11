Equipe de France : Rabiot veut tirer les leçons de l'échec à l'Euro

Un an et demi après la sortie de route dès les huitièmes face à la Suisse, les Bleus ont bien l'intention de faire mieux dans cette Coupe du monde.

Plus que quatre jours à attendre avant l'entrée en lice de l'équipe de France dans la Coupe du monde 2022, face à l'Australie. Avec l'objectif de défendre le titre acquis en 2018 en Russie, et ainsi effacer la déception de l'Euro 2021 face à la Suisse.

"On a le potentiel pour faire bien mieux qu'à l'Euro"

Une rencontre que les Bleus ont encore en travers de la gorge, à l'image d'Adrien Rabiot. "Ce que j'en garde, c'est qu'il faut rester uni. Essayer qu'il n'y ait pas la moindre chose autour qui vienne parasiter le groupe. Si on est sortis aussi rapidement, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. On a le potentiel aujourd'hui pour faire bien mieux que lors de l'Euro", a assuré Adrien Rabiot ce vendredi en conférence de presse.

Malgré un profil qui ne fait pas toujours l'unanimité auprès du grand public, le milieu de terrain de la Juve devrait débuter le tournoi dans la peau d'un titulaire. Une image qui pourrait évoluer : "Ça changera certainement si la compétition se déroule bien", espère-t-il.

"Personnellement, je me sens bien comme ça. Si mon image est un peu floue, c'est que je le désire, je ne m'étale pas tellement. Tout dépendra de la compétition, si ça passe bien tout le monde a une belle image, est fort. Je suis focus sur mon foot, sur l'idée d'aller le plus loin possible dans la compétition."

"Cela reste ma première Coupe du monde"

Du haut de ses 27 ans et au vu des nombreuses absences, en particulier dans ce secteur de jeu, l'ancien parisien aura également un rôle de cadre à jouer au Qatar.

"Non pas une pression particulière. Ça reste ma première Coupe du monde, juste à ce niveau-là, c'est particulier. Je n'ai pas de pression sur le fait d'être le joueur le plus expérimenté, et peut-être d'être un joueur dont on attend plus", assure-t-il.

"En équipe de France de jeunes, j'ai souvent été plus expérimenté que mes partenaires. Aujourd'hui, on retrouve un peu de ça. C'est une position qui me plaît. Je me sens en mesure de pouvoir aider les autres, de montrer l'exemple. J'aime cette position."