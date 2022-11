Equipe de France : Quand Jordan Veretout se faisait gentiment chambrer par Didier Deschamps

Avant la Coupe du monde 2022, Jordan Veretout a confié une anecdote savoureuse sur sa relation avec Didier Deschamps.

Jordan Veretout est l'une des surprises de la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le milieu de terrain a profité des nombreux forfaits dans ce secteur de jeu (Kanté, Pogba).

Veretout très ambitieux pour le Mondial 2022

Avant le premier match des Bleus contre l'Australie (le 22 novembre), le joueur de l'OM s'est confié à La Provence et il évoque ses ambitions pour le Mondial : « Quand tu commences une compétition, tu veux la finir, aller au bout. On veut montrer un très beau visage de l'équipe de France, faire plaisir à nos supporters. Si jamais je ramenais la coupe du monde, ce serait extraordinaire. D'abord, pensons à bien nous préparer avant de tout donner le jour J. »

S'il semble promis à un rôle de remplaçant pendant la compétition, Jordan Veretout s'en moque : « C'est l'équipe de France. Que tu sois sur le terrain ou sur le banc, c'est extraordinaire. Je dois donner le maximum, faire une bonne préparation, et garder une concurrence saine entre nous pour que chacun élève son niveau de jeu. […] Après ce sera au sélectionneur de faire ses choix. Je continue dans ce que je suis en train de faire. J'y vais avec la joie, la fierté de disputer une coupe du monde et l'envie de tout donner. »

Deschamps le chambreur

Jordan Veretout explique par ailleurs quelle est la nature de ses relations avec Didier Deschamps et comment ce dernier le chambrait gentiment quand il jouait à la Roma : « Elles sont très bonnes. Quand j'étais en Italie, il me chambrait gentiment et toujours respectueusement sur le fait que je jouais à la Roma, alors que lui a évolué à la Juve. »

En signant à l'OM cet été, un des anciens clubs de Didier Deschamps, Jordan Veretout a dû faire plaisir à son sélectionneur et mettre fin au chambrage.