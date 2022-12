Equipe de France : Payet prend la défense de Deschamps et Benzema

Pour Dimitri Payet, les critiques envers Didier Deschamps et Karim Benzema doivent cesser et il explique pourquoi.

Si Dimitri Payet n'a jamais officiellement annoncé sa retraite internationale, le milieu de terrain n'a plus joué avec l'équipe de France depuis octobre 2018.

A 35 ans, celui qui compte 38 sélections et 10 buts depuis ses débuts internationaux en 2010 a été un observateur attentif du parcours des Bleus lors de la Coupe du monde 2022.

Payet extrêmement fier du parcours des Bleus

Dans une interview à La Provence, il s'est exprimé sur le parcours des Bleus, partageant sa fierté mas aussi sa déception de ne pas être dans la liste des 26 de Deschamps : « On peut les remercier, car ils ont réussi à nous faire vibrer de la première minute contre l'Australie à la dernière contre l'Argentine. Ils ont rendu fiers 67millions de Français, ils ont fait rêver des gamins, ils ont su donner des leçons de vie. Moi le premier. À la 80e, je pensais que c'était mort. Comme quoi, il ne faut jamais lâcher. […] Pendant un mois, ils ont réussi à faire oublier aux gens leurs soucis quotidiens. C'est la beauté de notre sport. Un grand bravo messieurs ! […]Quand on voit ce parcours, on a envie de vivre la chose de l'intérieur. C'est une coupe du monde, je n'ai pas eu la chance d'en faire, mais ça faisait partie de mes objectifs. »

Pour Payet, Deschamps est le "meilleur sélectionneur au monde" et Zidane doit patienter

Malgré sa non-sélection pour le Mondial 2022, Dimitri Payet a confié à La Provence tout le bien qu'il pensait de Didier Deschamps : « Il se fait tirer dessus à chaque liste, tout le monde se demande pourquoi il n'a pas pris untel ou untel, mais à la fin, généralement, on lui dit merci de nous faire vibrer. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas celle de connaître le football, de savoir faire un groupe, de savoir comment l'amener à gagner et à haïr la défaite, comment impliquer tout le monde, entre un Kylian qui a tout joué et un "Willow" (Willam Saliba) qui n'a pas disputé une minute. Tout le monde est concerné. On peut dire ce qu'on veut, mais on a le meilleur sélectionneur au monde, le meilleur faiseur de groupes qui existe parmi les sélectionneurs. Bien sûr, il y a « Zizou », ce qu'il a fait au Real Madrid. On a envie que lui aussi soit à la tête des Bleus un jour, mais plus tard. Pourquoi changer aujourd'hui ? On sait ce qu'on perdra, pas ce qu'on va gagner. »

Payet défend Benzema et pense qu'il va continuer avec les Bleus

Dans les colonnes de La Provence, Dimitri Payet a aussi évoqué la situation de Karim Benzema dont un message mystérieux laisse planer le doute sur son avenir en équipe de France : « Ah ! Ça, on ne sait pas ! C'est vous qui transformez… (rires) Ma femme m'a dit pareil. Je lui ai dit que tant qu'il ne le dirait pas, je n'y croirais pas… C'est vrai qu'il y a un sous-entendu dans son message, mais je pense qu'il a encore des choses à donner à la sélection. »

Payet estime également que les critiques envers Benzema sont totalement injustifiées : « Après la saison écoulée, on ne peut pas remettre en cause sa qualité, sa forme, son niveau. Tu avais le Ballon d'Or en équipe nationale. Voir avant le Mondial que certains cherchent des trucs pour le décrédibiliser ou dire qu'il cause des problèmes, ça m'a affecté car j'aime bien Karim et que j'échange avec lui. Après tout ce qu'il a fait, tout le bien dit sur lui par la planète du foot, c'est incroyable qu'on puisse encore chercher des trucs pour semer la zizanie. Je ne comprends pas. On est des fous ! […] Karim a assez souffert, il a payé pour "les erreurs" qu'il a faites. Il est revenu, il a montré, notamment en Ligue des champions et avec le RealMadrid. Il est irréprochable, il tire vers le haut tous ses coéquipiers qui le prennent en exemple, des plus anciens comme (Luka) Modric aux plus jeunes… Et nous, (il mime un geste avec un fusil) on est en train de chercher si Benzema n'est pas un problème. C'est dingue! »