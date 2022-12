Equipe de France : Olivier Giroud en mode Zlatan Ibrahimovic annonce sa femme Jennifer

Jennifer Giroud pense que son mari, Olivier, va égaler son coéquipier de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic dans un domaine bien précis.

Olivier Giroud es inoxydable. A 36 ans, l'attaquant de l'équipe de France est en train de battre de nombreux records. Lors de la Coupe du monde 2022, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en marquant contre la Pologne lors des huitièmes de finale.

Avec sa 52e réalisation sous le maillot bleu, il dépasse ainsi Thierry Henry (51 buts). Son but contre la Pologne a également permis à Olivier Giroud de devenir le plus vieux buteur de l'équipe de France à 36 ans et 65 jours.

Jennifer Giroud fière des records de son mari

Ces records font bien évidemment la joie de ses proches, dont sa femme Jennifer, qui a confié son bonheur à nos confrères du Figaro : « Ce record signifie tellement de choses pour lui : c'est un honneur, une fierté et un accomplissement. Mais Olivier reste un altruiste, il sait qu'il ne peut se construire que dans le collectif. C'est ce qu'il aime dans le football, donner, partager et gagner en équipe. Son parcours atypique mérite le respect, rien ne lui a été donné pendant sa carrière, il est allé chercher tout ça au courage, au mental, sans jamais abandonner, quand beaucoup l'auraient fait. Même après dix-neuf ans à ses côtés, il m'impressionne encore par sa résilience. Il y croit jusqu'au bout, se construit dans l'adversité. C'est le reflet de sa carrière. »

Un Giroud en mode Zlatan

Une carrière qui n'est pas encore terminée selon Jennifer Giroud : « Et je sens que je vais encore en entendre parler longtemps, du foot (rires). Il a le mental d'un gamin de 20 ans, son physique suit, car il fait attention à tout, a une bonne hygiène de vie, on a une chef à domicile. À 36 ans, plein de joueurs lâchent petit à petit, mais lui n'est jamais blasé. Il va faire une Zlatan et jouer jusqu'à 40 ans ! Vous allez encore en entendre parler d'Olive (sourire). C'est sa drogue. Sa vie. »

Olivier Giroud connaît bien Zlatan Ibrahimovic puisqu'ils sont coéquipiers à l'AC Milan. Et l'attaquant suédois est toujours en activité alors qu'il est âgé de 41 ans. Et cela laisse encore pas mal de saisons à effectuer pour Olivier Giroud s'il veut l'égaler.