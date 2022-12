Equipe de France : Nouvelle pique, Karim Benzema affole les réseaux sociaux

Un nouveau message énigmatique de la star tricolore du Real Madrid Karim Benzema a été largement partagé sur les réseaux sociaux.

Karim Benzema alimente la polémique autour de son départ précipité du regroupement de l’équipe de France quelques jours avant l’entrée en lice des Bleus en phase finale de la Coupe du Monde 2022.

A qui s’adresse Benzema ?

L’attaquant français a brillé par son absence lors de cette 22e édition du tournoi mondial. Blessé durant une séance d’entrainement, il a été contraint de déclarer forfait deux jours seulement avant le premier match des Bleus contre l’Australie.

Les interrogations autour de son indisponibilité sont nombreuses depuis quelques jours. Le staff du Real Madrid ne serait pas vraiment convaincu des conclusions du médecin de l’équipe de France dans ce dossier.

Karim Benzema aurait-il pu revenir à la compétition à partir des demi-finales ? C’est la grande question que se pose ses fans. De retour à l’entrainement avec la Casa Blanca, il semblait parfaitement remis de son pépin physique.

Questionné à ce sujet, à plusieurs reprises par la presse mondiale, Didier Deschamps s’est à chaque montré expéditif sur cette question préférant se concentrer sur le groupe qu’il avait sous la main.

Aucune place au doute, le Madrilène n’allait pas reprendre sa place dans le groupe français et cela malgré le fait qu’il soit toujours enregistré dans la liste transmise à la FIFA avant le début du tournoi.

Quelques jours après la finale historique perdue contre l’Argentine, le buteur formé à l’Olympique Lyonnais a annoncé sa retraite internationale. « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

La veille du match Argentine-France, Karim Benzema avait alimenté la polémique en publiant un message assez flou à l’adresse de ses supporters. « Ça ne m’intéresse pas », a confié KB9. En référence peut-être à l’invitation de la FFF pour le dernier match des Bleus.

Ce vendredi 23 décembre 2022, le Ballon d’Or 2022 en a remis une couche avec une nouvelle légende obscur. « C’est très important ! « La disponibilité » ». De quoi parle le buteur du Real Madrid ?