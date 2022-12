Équipe de France : Noël Le Graët dévoile sa position sur l’avenir de Didier Deschamps

Dans une déclaration accordée à l’Équipe, Noël Le Graët, le président de la FFF, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Didier Deschamps.

Didier Deschamps a rempli l’objectif fixé par ses employeurs en Coupe du Monde 2022. Le technicien français a mené les coéquipiers de Kylian Mbappé en demi-finales. Il a désormais toutes les cartes en main.

Deschamps est libre de choisir

Le sélectionneur de l’équipe de France est libre de continuer son aventure sur le banc des Bleus pour plusieurs années supplémentaires. Il a gagné le droit de décider de son avenir. C’est ce qui était convenu avec le patron de la FFF avant le début du tournoi.

« On a la chance d'avoir un bon coach, un bon staff technique, a confié Noël Le Graët. Il n'y a pas de dérapage. Les joueurs ont besoin d'être rassurés, on a vraiment une équipe de responsables de grande qualité autour d'eux. Je ne suis pas venu pour parler de 2021. On en a déjà assez parlé. On a remis les choses en place avec le même staff et ça marche. »

Didier Deschamps n’aurait pris aucune décision au sujet de la suite qu’il a envie de donner à sa carrière d’entraineur. Il attendrait la fin de la compétition pour se pencher sur la question.

« Didier Deschamps n'a pas perdu la main. Il respire le bonheur, les joueurs aussi, ça se voit. La question de prolonger lui appartient totalement, a annoncé le président de la FFF. Trouver un entraîneur de cette qualité, ce n'est pas facile. C'est lui qui décide, j'espère qu'il dira oui. Mais ça mérite toujours, surtout de sa part, une réflexion ».

De son coté, Didier Deschamps a botté en touche en conférence de presse après la victoire contre l’Angleterre (1-2) en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. « J'ai la main, donc je déciderai, a expliqué le technicien français. Je sais déjà tout, bien à l’avance. Non, je rigole. Ce que je peux vous dire, c'est que je serai là pour la demi-finale, et après, on verra. Chaque chose en son temps. C’est très bien d’être là, c’est encore mieux d’atteindre les objectifs du président. Je veux savourer ce qu’on vient de faire, je ne pense à rien d’autre ».