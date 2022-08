Equipe de France : Nabil Fekir évoque un "choix très difficile" entre la France et l'Algérie

Le meneur de jeu du Bétis a fait le choix de jouer pour l'équipe de France plutôt que de porter le maillot des Fennecs contre la volonté de son père.

Champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, Nabil Fekir avait fait le choix de représenter les Bleus plusieurs années auparavant, en 2015, alors que son talent éclatait aux yeux de tous du côté de Lyon.

"Ça a fait un peu mal à mon père que je choisisse la France"

Une décision "très difficile" à prendre sur laquelle celui qui évolue désormais au Bétis Séville s'est confié dans un entretien au Guardian.

"Mon père est arrivé en France l'année avant ma naissance, ma mère est algérienne mais y est depuis plus longtemps. Chaque année ou presque, j'allais en Algérie. Je me sens Français et Algérien", développe-t-il.

"Certaines personnes ne comprennent pas qu'on peut avoir la double nationalité, qu'on peut aimer deux pays à la fois. C'était difficile pour moi. J'étais jeune.

"Beaucoup de gens disent de choisir la France, beaucoup disent l’Algérie. Finalement, j'ai choisi la France mais ce furent des moments très, très durs. C'est la vie. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait."

Un choix qui n'a pas plu à l'ensemble des proches du joueur, et notamment son père qui aurait préféré le voir opter pour le maillot des Fennecs : "Il ne voulait pas cela.

"C'est normal. Je comprends parfaitement cela. Il a toute sa famille là-bas, il a grandi là-bas. Toute sa vie est là-bas. Ça lui a fait un peu mal quand j'ai choisi la France. Mais c'est la vie: il y a des décisions, et c'était la mienne. Je prends mes responsabilités".

"Liverpool ? J'ai eu un problème avec mon agent"

Dans la foulée de la Coupe du monde remportée en Russie, le Gone est proche de rejoindre le Liverpool de Jürgen Klopp.

Un transfert qui n'aboutira finalement jamais. "J'ai eu un problème avec mon agent, c'est tout", assure celui qui était alors représenté par Jean-Pierre Bernès.

"C’est très simple. Les choses n'étaient pas claires entre lui et moi. Je ne veux pas entrer dans les détails mais c'était un problème entre mon agent et moi.

"Les gens disaient que c'était mon genou ou je-ne-sais-quoi mais c'est juste une excuse. Je sais ce qui s'est réellement passé."