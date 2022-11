Equipe de France : Mbappé reste en soins, Benzema et Varane ont effectué des courses

Lundi soir, les Bleus ont alterné entre décrassage et exercice avec ballon. Revenus de blessures, Varane et Benzema ont travaillé avec Cyril Moine.

France-Australie, c’est dans huit jours (le 22 novembre), l’équipe de France n’a pas changé ses habitudes. Comme c’est de coutume lors de la première séance du rassemblement à Clairefontaine, les Bleus ont effectué un premier entraînement léger sur le terrain et en salles.





12 d’entre eux, parmi lesquels Karim Benzema, qui revient d’une blessure à la cuisse gauche, ou Axel Disasi et Marcus Thuram, appelés en début de journée, ont effectué des tours de terrain pendant une vingtaine de minutes. 6 autres dont Raphaël Varane, actuellement en reprise après été touché à la cuisse droite le 23 octobre, ont effectué des exercices avec ballon sous les ordres de Guy Stéphan.





Le défenseur de Manchester United a ensuite poursuivi sa séance sous les ordres Cyril Moine, le préparateur physique des Bleus, en compagnie des deux Madrilènes, Tchouameni Aurelien et Karim Benzema. Au programme, des courses et des sprints qui ont de quoi rassurer sur l’état de santé des deux joueurs.



Alors qu'une majeure partie du groupe présent a fini par quitter le terrain d'entraînement du Pibaro, seuls Camavinga, Konaté, Dembélé et Koundé sont restés effectuer des oppositions ludiques et un exercice de frappe face à Areola.





Mbappé, Veretout, Giroud et les frères Hernandez, qui ont joué dimanche, sont eux restés à l’intérieur pour des exercices en salle ou des soins. Idem pour Mandanda, Griezmann, Coman. Avant leur départ mercredi pour Doha, l’équipe de France effectuera une nouvelle séance d’entraînement. Et devrait cette fois être presque au complet.