Équipe de France : Mbappé absent de l’entraînement ce mardi

Meilleur buteur du Mondial avec cinq réalisations, Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné avec le reste du groupe ce mardi.

Deux jours après sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde face à la Pologne (3-1), l’équipe de France prépare maintenant son choc face à l’Angleterre samedi soir. Ce mardi, les hommes de Didier Deschamps se sont présentés à l’entraînement sans Kylian Mbappé.

Mbappé en salle de récupération

Très en vue dimanche, l’attaquant parisien a porté son total de buts à cinq dans la compétition et pris seul la première place du classement des buteurs. Mais il n’était pas présent avec le reste de ses coéquipiers à l’entraînement, travaillant en salle de récupération d’après les informations de RMC Sports. Aucune indication supplémentaire n’a été donnée sur la raison de son absence.

D'après L'Équipe, il n'y a aucune inquiétude à avoir et sa présence contre les Three Lions n'est pas remise en cause. Aucun autre absent n’est à signaler pour cette séance d’entraînement.