Equipe de France : Mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps

France vs Israël

Le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, a reçu une mauvaise nouvelle, samedi, à quelques jours de sa prochaine liste.

La troisième trêve internationale de la saison est déjà à nos portes. Une fenêtre au cours de laquelle l’Equipe de France va affronter Israël et l’Italie en Ligue des Nations. Des rencontres pour lesquelles Didier Deschamps pourrait être privé de l’un de ses cadres.

Didier Deschamps privé d’Ibrahima Konaté ?

L’Equipe de France affronte respectivement Israël et l’Italie les 14 et 17 novembre prochains pour le compte des 5e et 6e journées de la Ligue des Nations. Didier Deschamps s’apprête d’ailleurs à dévoiler la liste des Bleus qui seront de la partie, le 7 novembre prochain. « Didier Deschamps, le sélectionneur de l’Equipe de France, communiquera le jeudi 7 novembre à 14 heures, depuis le siège de la FFF, la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs des Bleus en Ligue des Nations », a annoncé la FFF mardi dernier. Mais à quelques jours de l’échéance, le sélectionneur des Bleus vient d’encaisser une mauvaise nouvelle pour Ibrahima Konaté.

Titulaire avec Liverpool contre Brighton ce samedi (2-1), l’international français a ressenti des douleurs au bras après une mauvaise chute sur le dernier corner de la première mi-temps. Si cette image inquiétait déjà, Arne Slot a ajouté à l’inquiétude des supporters français et des Reds en sortant l’ancien défenseur du RB Leipzig à la mi-temps. Remplacé par Joe Gomez pour le reste du match, Ibrahima Konaté pourrait manquer le prochain rassemblement des Bleus. Un casse-tête à venir pour Didier Deschamps.