Equipe de France - Liste des 26 - Deschamps justifie les sélections de Koundé et Thuram

Avec Benzema, Koundé et Thuram sont les surprises de la liste des 26. Mais pour Didier Deschamps, ces choix sont parfaitement justifiés.

On ne s'attendait pas au retour de Benzema dans la liste des 26 et encore moins à la sélection de Jules Koundé (22 ans), le défenseur du FC Séville, que l'on voyait passer son été avec les Espoirs pour disputer l'Euro Espoirs puis les JO.

« Koudé fait une très belle saison »

Mais pour Didier Deschamps, il était inconcevable de se passer des services du jeune défenseur : « Je lui ai dit (à Sylvain Ripoll, sélectionneur des Espoirs, n.d.l.r.) que les A devenaient prioritaires par rapport à l'Euro. On le suit depuis un bon moment, il fait une très belle saison avec Séville. Au-delà de sa qualité, même s'il n'a pas de sélection, le fait d'avoir cette polyvalence est intéressante aussi. Avec mon staff, on fait en sorte d'aller jusqu'aux plans D et E, mais on a certainement une vision qui n'est pas celle de chacun d'entre vous. Les cases sont remplies avec les possibilités, les polyvalences. C'est beaucoup de réflexions. »

« Thuram a le droit à l'erreur »

Concernant Marcus Thuram (23 ans, 3 sélections, 0 but), c'est là aussi une surprise. L'attaquant du Borussia Mönchengladbach n'avait pas été retenu lors du dernier rassemblement des Bleus mais Didier Deschamps a justifié son retour : « Par rapport à Marcus, de par ce qu'il a fait avec nous lorsqu'il est venu. Lui aussi a eu un moment désagréable (sa suspension pour un crachat en Bundesliga, n.d.l.r.). Il a le droit à l'erreur, lui aussi. Je sais que je peux compter sur lui, sur ses qualités footballistiques. Il a des statistiques qui sont très intéressantes, c'est quelqu'un qui est impliqué, a un très bon état d'esprit à l'entraînement. C'est pour ça que j'ai choisi Marcus. »