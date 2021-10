Equipe de France : l'Euro, Mbappé, la Suisse... Varane met les choses au clair

Raphaël Varane et les Bleus doivent rebondir lors de la Ligue des Nations après un Euro compliqué.

Le défenseur central de Manchester United a tout d'abord précisé ce qu'était "Génération 2018", l'association récemment lancée par les champions du monde. "C'est un fonds de dotation que l'on a décidé de créer ensemble. Le contexte sanitaire nous a forcé de repousser son lancement.

"L'idée c'est de se retrouver et de lever des fonds pour des associations que l'on aura choisi ensemble. On voudra mettre la lumière sur des associations. C'est un projet inclusif et on veut rassembler autour de nous sur des causes qui nous tiennent à coeur. On veut aider la société sur des sujets qui nous tiennent à coeur et que l'on veut soutenir. Le collectif a été notre force en 2018, on voulait faire quelque chose de solidaire."

Côté sportif, Varane a notamment évoqué l'importance de Paul Pogba au sein du groupe : "Il apporte déjà son enthousiasme, son énergie positive, son dynamisme. Il n'hésite pas à communiquer. Lui et moi on est entre deux générations et on fait un peu le lien. Il apporte aussi son envie de gagner car c'est un compétiteur. Avec lui, c'est le collectif avant tout et il arrive à le transmettre aux plus jeunes."

Pour lui, l'échec de l'Euro ne rajoute pas de pression aux hommes de Didier Deschamps avant d'aborder le dernier carré de cette Ligue des Nations. "Cela ne le rend pas plus important. C'est une compétition avec des matchs de prestige et il y a un trophée à gagner. Peu importe l'Euro, là on veut gagner", a-t-il assuré

Un échec cet été sur lequel s'est également confié Kylian Mbappé ces dernières heures, affirmant ne pas avoir ressenti suffisamment de soutien après son tir au but raté contre la Suisse.

"Dans le groupe c'est clair et cela a été clair après la Suisse: on est ensemble. On assume ensemble. On ne laisse personne de côté et cela ne changera pas. Ce sont les valeurs de ce groupe", a tenu à réaffirmer le vice-capitaine des Bleus.

Enfin, Varane a refusé d'alimenter la thèse d'un manque de confiance au sein de la sélection ces derniers temps. "Cela évolue constamment quand les résultats sont moins bons. Parfois cela bascule en notre faveur ou en notre défaveur. Il y a pu avoir un peu moins de confiance avec les nuls mais on a fini notre dernier stage avec une victoire de fort belle manière", a-t-il rappelé.

"On doit s'appuyer dessus pour entretenir la dynamique positive. Il y a toute les qualités pour dans ce groupe. A nous d'enclencher cette bonne dynamique qui nous a permis d'être champions du monde. Il nous faut parfois un peu de folie dans le jeu pour créer cette dynamique."