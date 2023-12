Equipe de France : Les mots forts d’un Bleu sur Deschamps

Un international français a utilisé des mots forts pour décrire le sélectionneur français, Didier Deschamps.

International depuis 2009, Moussa Sissoko a été un élément précieux dans le groupe de Didier Deschamps pendant des années. Pourtant, le milieu de terrain du FC Nantes n’était pas dans la liste des Bleus qui ont remporté le mondial en 2018. Rappelé pour l’Euro 2021, Moussa Sissoko a une bonne impression de Didier Deschamps.

Sissoko félicite Deschamps pour son parcours en EDF

Réputé pour son volume de jeu, Moussa Sissoko a toujours été impressionnant dans n’importe quelle équipe. Mieux encore, lorsqu’il évolue sous le maillot tricolore, l’ancien joueur de Tottenham était toujours au service du collectif. Parmi les hommes que le Français apprécie en Equipe de France, la première place est pour Didier Deschamps. « Un très grand Monsieur. Son parcours comme joueur force déjà l’admiration, a lancé Sissoko. Devenu coach, il a maintenu ce degré d’excellence. Il a pris les rênes de la sélection à un moment pas évident. Il l’a menée au titre suprême en 2018. Chapeau ! Plus d’une décennie à la tête des Bleus, du jamais-vu en France. Ça vous classe quelqu’un », a déclaré Sissoko dans les colonnes du quotidien Le Parisien.

Moussa Sissoko dithyrambique envers Didier Deschamps

Malgré ses bonnes performances, la présence de Moussa Sissoko en Equipe de France suscitait toujours des débats. Mais, en bon meneur d’hommes, Didier Deschamps savait comment mettre en confiance ses joueurs. « Il excelle dans la gestion d’un groupe. Il est l’une de mes plus belles rencontres dans le football. Il m’a fait confiance. Il n’écoute pas ce qui peut se dire à droite ou à gauche sur un joueur. Les fameux on-dit. Il a ses convictions et s’y tient. Parfois, ma présence dans ses listes était accueillie avec un certain scepticisme à l’extérieur. Il savait pourquoi il m’appelait. Il me disait de ne pas me prendre pour un autre et d’apporter mes qualités au collectif. J’adresse un grand merci à l’homme et au sélectionneur », ajoute Sissoko.