Équipe de France : Le Graët évoque une prolongation de Deschamps

Dans une interview accordée au Figaro, le président de la FFF Noël Le Graët évoque l'éventuelle prolongation du sélectionneur Didier Deschamps.

Le Figaro publie ce jeudi un grand entretien avec Noël Le Graët. Le président de la Fédération Française de Football est notamment intérrogé sur l'idée d'une prolongation de Didier Deschamps dont le contrat se termine en 2020.

"Il faut qu’il se qualifie pour l’Euro, rappelle le dirigeant de la FFF. Je signe avant une compétition, pas avant des qualifications."

Il précise également que "Didier, c’est un miracle pour le foot français. Il sait ce qu’il veut, c’est clair. Il ne change pas d’idées toutes les cinq minutes, ne fait pas de déclarations fracassantes. C’est l’homme idéal."

Et d'ajouter : "On se verra tranquillement en Bretagne pour discuter de cela, mais Didier fait partie des belles rencontres de ma vie. Et un choix qu’il fallait assumer car Laurent Blanc avait bien travaillé après Knysna en 2010 où on partait de loin. (...) C’est un homme fidèle, il n’y a pas d’ambiguïté. C’est simple de bosser avec lui."