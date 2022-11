Équipe de France : Giroud a reçu les louanges de ses coéquipiers

Double buteur face à l'Australie mardi et co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Olivier Giroud a reçu les louanges de ses coéquipiers mercredi

Erling Haaland avait déclaré que s’il pouvait toucher 5 ballons par match et marquer 5 fois, il le ferait de suite. Mardi soir face à l’Australie, Olivier Giroud a plus ou moins réalisé le même type de performance. Car si l’attaquant milanais n’a touché le cuir qu’à 19 reprises, cela lui a été suffisant pour planter à deux reprises, tirant au total cinq fois au but. Grâce à ses deux réalisations, le champion du Monde 2018 a égalé Thierry Henry au rang de meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 51 réalisations.

Upamecano et Dembélé encensent Giroud

Une très belle soirée pour l’ancien joueur d’Arsenal qui a reçu de nombreuses louanges de la part des supporters français, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi de ses coéquipiers. Présents en conférence de presse ce mercredi, Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano n’ont tari d’éloges sur le numéro 9 des Bleus. « Olivier est un grand leader, il nous parle beaucoup et nous donne beaucoup de conseils. J’espère qu’il va nous mettre encore plein de buts », a d’abord expliqué le défenseur du Bayern Munich.

De son côté, le Barcelonais a loué le côté décisif de l’ex-Montpelliérain mais également son leadership dans le vestiaire tricolore. « À chaque fois qu’il a été en sélection, il a été décisif. c‘est une grande fierté, on est content pour lui. (...) C’est un top mec, il s’entend bien avec tout le monde, il fait beaucoup de bien au groupe. C’est un homme clef de notre équipe », a-t-il lancé. En plus d’être efficace sur le terrain, Giroud est apprécié en dehors.