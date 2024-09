Equipe de France : Deux joueurs de l'OM présélectionnés par Deschamps

Israël vs France

Strasbourg vs Marseille

Le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, a présélectionné deux joueurs de l’OM en vue du prochain rassemblement des Bleus.

L’Olympique de Marseille réalise un début de saison impressionnant. A 24 heures d’affronter Strasbourg, le club phocéen est invaincu en Ligue 1 avec un bilan de quatre victoires et un nul. Et, forcément des joueurs se retrouvent dans le viseur de Didier Deschamps et de l’Equipe de France. Le sélectionneur français a d’ailleurs présélectionné deux marseillais en vue de la prochaine trêve internationale.

Didier Deschamps va piocher à l’OM pour le prochain rassemblement des Bleus

Près d’un mois après les deux premières journées de la Ligue des Nations, les Bleus s’apprêtent à se rassembler pour la deuxième fois de la saison. L’Equipe de France affronte respectivement l’Israël et la Belgique les 10 et 14 octobre prochains. Cependant, on ne risque pas de revoir la même équipe ou du moins, les mêmes visages lors de la prochaine trêve internationale.

Didier Deschamps sera notamment privé de Kylian Mbappé, blessé avec le Real Madrid et qui sera indisponible pour les trois prochaines semaines. Une absence qui change les plans du sélectionneur français qui a déjà commencé par sillonner des potentiels remplaçants. Et c’est visiblement à l’OM que Deschamps va essayer de dénicher un nouvel attaquant.

Elye Wahi et Adrien Rabiot présélectionnés

Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola…autant de joueurs qui peuvent remplacer Kylian Mbappé poste pour poste. Mais ces derniers sont utilisés à d’autres positions par Didier Deschamps. Par ailleurs, le sélectionneur a jeté son dévolu sur un attaquant de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de L’Equipe, Elye Wahi aurait été présélectionné par Didier Deschamps. Un choix surprenant d’autant plus que l’ancien lensois n’est pas l’homme le plus en forme de l’OM.

Et l’autre joueur marseillais pré-convoqué par Deschamps est aussi inattendu puisqu’il s’agit d’Adrien Rabiot à en croire le quotidien français. L’international tricolore n’a plus joué depuis la demi-finale de l’Euro même s’il devrait faire sa première apparition avec Marseille contre Strasbourg, dimanche. Deux nouvelles présélections surprenantes après celle de Florian Thauvin, il y a quelques jours. Toutefois, ces pré-convocations seront confirmées par Didier Deschamps jeudi prochain lors de l’annonce officielle de la liste.