Equipe de France : le coup de gueule d'Omar Da Fonseca envers Didier Deschamps après le forfait de Karim Benzema

Omar Da Fonseca estime que Didier Deschamps commet une erreur en ne faisant appel à aucun joueur pour remplacer Benzema, forfait pour le Mondial.

L'équipe de France est en train de vivre un avant Coupe du monde très compliqué. De nombreux cadres ont déclaré forfait avant l'annonce de la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, pour la Coupe du monde comme Paul Pogba et N'Golo Kanté.

Et comme si cela ne suffisait pas, Karim Benzema, le tout frais Ballon d'or et leader des Bleus s'est blessé le samedi 19 novembre lors d'un entraînement et a été contraint de déclarer forfait à son tour.

Malgré la blessure de Karim Benzema, Didier Deschamps a décidé de ne pas appeler un joueur en urgence pour le remplacer. L'équipe de France aura donc une liste des 25 et non des 26 pendant la Coupe du monde de football.

Da Fonseca réclame la sélection de Ben Yedder

Et ce choix ne plaît du tout à Omar Da Fonseca, le consultant vedette de beIN SPORTS : « N'importe qui veut vivre ce moment-là ! Un Ben Yedder, il ne serait pas venu avec la prétention d'être titulaire. T'es sur qu'en ne le faisant pas (faire appel au 26e joueur), tu la gagnes quand même ? »

Sonny Anderson, autre consultant vedette de beIN SPORTS se montre plus mesuré : « On comptait énormément sur Karim. Cela change beaucoup, beaucoup de choses psychologiquement. Mais l'équipe de France a la force pour tout reconstruire. Il était blessé durant toute cette préparation. Il y a eu une Coupe du monde sans Karim Benzema, en 2018 ça a fonctionné. Après, dans le jeu on espérait l'apport de Karim, ça va manquer quand même. »

Une seule phase finale de Coupe du monde pour Benzema ? Ça en prend le chemin…

Pour Omar Da Fonseca, Karim Benzema sera trop vieux dans quatre ans pour la Coupe du monde 2026 (l'attaquant du Real Madrid aura alors 38 ans en juin 2026) et n'aura plus la chance jouer un Mondial : « Je pense qu'il ne fera plus de Coupe du monde. Évidemment, c'est touchant... Mais ce genre de joueur qui a une influence avec ses partenaires, ses adversaires, tout le monde... Cela fait mal au football, et évidemment à lui-même. »

Avec les Bleus, Karim Benzema n'a joué qu'une seule phase finale de Coupe du monde, en 2014, au Brésil. En 2010, il n'avait pas été retenu dans la liste des 23 de Raymond Domenech et Didier Deschamps l'avait également écarté de sa liste des 23 pour la Coupe du monde 2018 en Russie.