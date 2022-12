Equipe de France : Le coup de gueule de Florian Maurice envers Didier Deschamps

Le directeur sportif de Rennes a poussé un coup de gueule sur l'absence de plusieurs joueurs de son club avec les Bleus à la Coupe du monde.

Troisième de Ligue 1 avant la Coupe du monde 2022, le Stade Rennais retrouve les terrains du championnat de France le jeudi 29 décembre avec un déplacement à Reims.

Avant cette rencontre, Florian Maurice, le directeur sportif du club breton, a accordé un long entretien à nos confrères de L'Equipe.

Pour Maurice, Deschamps doit appeler Terrier en équipe de France

Interrogé sur l'absence de Martin Terrier (mais aussi celle de Bourigeaud) de la liste des 26 de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022, Florian Maurice a poussé un coup de gueule contre le sélectionneur des Bleus : « Déjà, il faut venir les voir ! Peut-être qu'on les observe en vidéo, mais déjà, venir au Roazhon Park ou quand on joue à l'extérieur, je ne sais pas. J'ai de très bonnes relations avec l'entraîneur des Espoirs (Sylvain Ripoll), pourtant je ne le connais pas personnellement. Régulièrement, il m'appelle pour me demander : « Lui, comment il est aujourd'hui ? » Alors je suis un peu surpris de ne pas recevoir de coup de téléphone au sujet de l'équipe nationale. Parce que dans mon effectif, il y a un joueur qui a marqué 21 buts la saison passée, qui fait partie des meilleurs joueurs français, et je n'ai jamais reçu d'appel : « Allo Flo, comment il est Martin (Terrier), comment il est « Bourige » (Benjamin Bourigeaud) ? » Je trouve ça un peu surprenant, je ne sais pas si ça craint de le dire ou pas, mais ce n'est pas grave. »

Florian Maurice insiste d'ailleurs sur les qualités de Martin Terrier : « C'est un joueur qui va vite, qui est puissant, endurant, hyper adroit devant le but. Il marque du pied droit, du gauche, de la tête, il fait des dernières passes. Après, on s'interroge sur son aspect mental ? Il faut qu'ils arrêtent de s'interroger, tous autant qu'ils sont. Ce n'est plus le petit garçon qu'ils avaient à Lille (2016-2017) ou Strasbourg (2017), c'est fini. Et il le prouve tous les jours. »

Maurice compare Terrier avec Kolo Muani

Lors de son interview à L'Equipe, Florian Maurice s'est étonné de la sélection de Randal Kolo Muani au détriment de Martin Terrier : « Kolo Muani, par exemple : très bien, c'est un très bon joueur, pas de problème. Quand je lis qu'il surfe sur la saison passée avec Nantes à Francfort, et que j'ai un mec dans mon effectif qui a marqué 21 buts la saison dernière et encore 8 cette année en Championnat, OK. Peut-être que Deschamps n'apprécie pas le profil de Martin, ou alors, il y a autre chose et là il faut s'interroger. Profondément. »

« Il a été top Kolo Muani (pendant le Mondial), il a réussi une entrée exceptionnelle (en finale). Je ne critique pas le niveau du joueur, c'est un super joueur. Mais j'avais entendu : oui, pour aller en équipe de France, il faut avoir de l'expérience, avoir joué en Coupe d'Europe ! Martin Terrier a joué les trois (C1, C3, C4), donc il faut quoi ? », a ajouté Maurice.

Le directeur sportif s'inquiète d'ailleurs des conséquences des choix de Deschamps pour la Ligue 1 : « On arrive à retenir l'été dernier Martin Terrier, qui ne part pas dans un club de Premier League. Et là, quel message tu envoies aux joueurs français, en fait ? Barre-toi à l'étranger pour jouer en équipe de France ? Ce n'est pas forcément le bon message. Je ne crois pas. »